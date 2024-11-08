Экс-министр финансов отдала все деньги на СВО

Как стало известно, депутат Госсобрания-Курултая Рузалия Сафиулловна была удостоена ордена «За заслуги перед Республикой Башкортостан» за свой вклад в развитие экономики и социальной сферы региона. Эта награда не только признание ее работы, но и денежная премия в размере 30 000 рублей. Однако Хисматуллина приняла решение отказаться от этой суммы, направив её на поддержку военных.