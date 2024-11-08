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Posted 8 ноября, 09:32

Published 8 ноября, 09:32

Modified 8 ноября, 10:02

Updated 8 ноября, 10:02

Депутат пожертвовала премию бойцам Башкирии

Экс-министр финансов отдала все деньги на СВО

8 ноября 2024, 09:32
Фото: Единая Россия.

Депутат пожертвовала премию бойцам Башкирии

Рузалия Хисматуллина решила направить свою внеочередную денежную премию в помощь участникам специальной военной операции, сообщает в пятницу, 8 ноября, Госсобрание-Курултай Башкортостана.

Как стало известно, депутат Госсобрания-Курултая Рузалия Сафиулловна была удостоена ордена «За заслуги перед Республикой Башкортостан» за свой вклад в развитие экономики и социальной сферы региона. Эта награда не только признание ее работы, но и денежная премия в размере 30 000 рублей. Однако Хисматуллина приняла решение отказаться от этой суммы, направив её на поддержку военных.

По словам Председателя Государственного Собрания Константина Толкачева, средства будут использоваться для закупки современного оборудования, необходимого на фронте. В частности, это системы связи, которые играют ключевую роль в противодроновой защите и обеспечении связи между подразделениями.

Рузалия Хисматуллина занимала пост министра финансов Республики Башкортостан с декабря 2009 по октябрь 2013 года, а сейчас является депутатом Государственного Собрания-Курултая. За свою карьеру она была награждена множеством грамот и знаков отличия.

Путин наградил Хабирова
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Как ранее сообщал Mkset, указом Владимира Путина медалью «За заслуги перед отечеством» IV степени был удостоен Глава Башкирии Радий Хабиров.

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