«Домклик»: В РФ после прохождения пика туризма упали цены на краткосрочный съем жилья

Не столь значительный, но все же заметный рост цен зафиксирован в середине осени в Ростове-на-Дону, в Красноярске (в обоих — на 4%) и в Калининграде (на 2%), в котором, согласно комментарию экспертов, «рынок пока находится на стадии формирования». В этих городах тенденции рынка еще не удалось выявить из-за колебаний усредненных цен (за последние месяцы в этих территориях в разы выросло число бронирований).