«Домклик»: В РФ после прохождения пика туризма упали цены на краткосрочный съем жилья

Posted 8 ноября, 07:58
Published 8 ноября, 07:58
Modified 8 ноября, 07:58
Updated 8 ноября, 07:58
Сведения аналитического центра показывают, что в сравнении с периодом с июня по август, когда в России каждый год фиксируется пик туризма, с наступлением осенних месяцев цены на аренду по городам в среднем стали ниже на 10%. В «Домклик» уточнили, что на второй летний месяц приходится пик туризма, поэтому владельцы сдаваемого в краткосрочную аренду жилья начинают завышать цену предложения, пишет newsnn.ru.
Изучив квартальную динамику, аналитики обратили внимание, что цены на краткосрочную аренду упали, но не везде. К примеру, в Краснодаре, наоборот, с наступлением осени начали расти цены (на 15% по отношению к июлю). Эксперты связывают такое явление с тем, что в южной курортной зоне России осенью продолжается бархатный сезон и поток туристов не уменьшается. Высокий спрос способствует росту цен.
Не столь значительный, но все же заметный рост цен зафиксирован в середине осени в Ростове-на-Дону, в Красноярске (в обоих — на 4%) и в Калининграде (на 2%), в котором, согласно комментарию экспертов, «рынок пока находится на стадии формирования». В этих городах тенденции рынка еще не удалось выявить из-за колебаний усредненных цен (за последние месяцы в этих территориях в разы выросло число бронирований).
В списке востребованных у отдыхающих направлений, по-прежнему являющихся лидерами по количеству бронирований в нашей стране, находятся Санкт-Петербург, Москва и Казань, в которых этой осенью наблюдается снижение цен на краткосрочную аренду жилья (в столице — на 8%, а в Северной столице и в Казани — на 20 и 28% соответственно).
«Рынок краткосрочной аренды квартир в наиболее активных городах, таких как Санкт-Петербург, Москва и Казань, отличает ярко выраженная сезонность», — дал свою оценку такому явлению директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. Он подчеркивает, что в середине лета, когда происходит пик спроса, стоимость краткосрочной аренды может увеличиться достаточно внушительно — на 30%. Наряду с этим Алексей Лейпи предупреждает, что посуточная аренда способна в очередной раз подорожать в преддверии Нового года, причем еще сильнее.
Ранее «Домклик» открыл доступ к информации о состоянии рынка краткосрочной аренды в РФ. Так, речь идет про опубликованное исследование о городах, которые чаще всего посещают туристы, а также — исследование динамики цен посуточной аренды.