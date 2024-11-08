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Posted 8 ноября, 11:22

Published 8 ноября, 11:22

Modified 8 ноября, 11:24

Updated 8 ноября, 11:24

Черные кредиторы выявлены в Башкортостане

Черные кредиторы наводнили Башкирию

8 ноября 2024, 11:22
Фото: mkset.ru.

Черные кредиторы выявлены в Башкортостане

За последние девять месяцев Банк России обнаружил в Башкортостане 22 субъекта, занимающихся финансовой деятельностью без необходимых разрешений, сообщает в пятницу, 8 ноября, региональный филиал ЦБ РФ.

Среди них — 21 нелегальный кредитор и один незаконный участник рынка ценных бумаг. Все они — организации, которые предлагают нуждающимся свои услуги в ростовщичестве под вполне благообразными вывесками. Но обращение к ним чаще всего заканчивается для кошелька нуждающегося фатальным — оборачивается лишь убытками и лишней тратой нервных клеток.

В числе первых оказались комиссионные магазины, которые предлагали займы под залог имущества, фактически выполняя функции ломбардов без законных оснований. Клиенты таких теневых предприятий рискуют значительными переплатами по займам или потерей всего заложенного имущества.

— К числу черных кредиторов относятся и компании, которые раньше предоставляли микрокредиты, однако были исключены из реестра Банка России, но все еще продолжают выдавать займы, что также приводит клиентов к переплатам и долговым спорам, — отмечают в пресс-службе Национального банка по Республике Башкортостан.

Альфонс-профессионал лишил уфимок иномарок
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе несколько лет промышлял профессиональный альфонс. Мужчина, завладев расположением дам, уговаривал их инвестировать в бизнес по аренде транспорта. Как и полагается, уфимки лишились и инвестиций, и кавалера. Дамского угодника, поставившего обман женщин на поток, уже арестовали. Под стражей он ожидает начало судебного процесса.

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