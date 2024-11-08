Черные кредиторы наводнили Башкирию

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе несколько лет промышлял профессиональный альфонс. Мужчина, завладев расположением дам, уговаривал их инвестировать в бизнес по аренде транспорта. Как и полагается, уфимки лишились и инвестиций, и кавалера. Дамского угодника, поставившего обман женщин на поток, уже арестовали. Под стражей он ожидает начало судебного процесса.