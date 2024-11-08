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Posted 8 ноября, 11:24

Published 8 ноября, 11:24

Modified 8 ноября, 12:37

Updated 8 ноября, 12:37

В Башкирии опекун забирала себе деньги приемных детей

Бизнес на сиротах процветал в Башкирии

8 ноября 2024, 11:24
Фото: 1MI.

В Башкирии опекун забирала себе деньги приемных детей

В Мечетлинском районе выявлен факт незаконного использования пособий сирот, сообщает в пятницу, 8 ноября, прокуратура Башкирии.

Недавняя проверка прокуратуры Мечетлинского района выявила нарушения в сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей. История началась в 2016 году, когда местная жительница решила взять в свою семью двух приемных детей. Казалось бы, благородный поступок, однако за фасадом добрых намерений скрывалась настоящая финансовая афера.

Согласно информации прокуроров, с января по декабрь 2023 года опекунша перечислила со счетов своих подопечных более 490 000 рублей на личные нужды. Эти средства, предназначенные для обеспечения жизни и развития детей, были использованы для погашения ее кредитов и переводов родственникам.

По итогу, прокуратура направила материалы проверки в органы предварительного расследования.

— В результате было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ, касающейся присвоения и растраты. Ход расследования находится под контролем надзорного ведомства, — уточняет прокуратура Башкирии.
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе мужчина похитил у горожан деньги, обещая построить уютные дома и бани.

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