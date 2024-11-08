Бизнес на сиротах процветал в Башкирии

Согласно информации прокуроров, с января по декабрь 2023 года опекунша перечислила со счетов своих подопечных более 490 000 рублей на личные нужды. Эти средства, предназначенные для обеспечения жизни и развития детей, были использованы для погашения ее кредитов и переводов родственникам.