Астрология лишила башкирскую домохозяйку всех средств

По данным ресурса, 55-летняя нумеролог-любитель стала жертвой кибераферистов. Женщина публиковала в Сети объявления о своих услугах, один из заказов отметился странной просьбой клиента о способе оплаты — обратившийся по объявлению пользователь заявил, якобы проживает в Турции и для получения от него денег необходимо воспользоваться сторонней площадкой.