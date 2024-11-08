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Posted 8 ноября, 15:26

Published 8 ноября, 15:26

Modified 8 ноября, 21:09

Updated 8 ноября, 21:09

Мошенники похитили деньги у жительницы Башкирии

Астрология лишила башкирскую домохозяйку всех средств

8 ноября 2024, 15:26
Фото: Изображение Midjourney.

Мошенники похитили деньги у жительницы Башкирии

Предсказание по натальной карте обернулось для мелеузовки потерей круглой суммы — сообщает Telegram-канал «Мошки» в пятницу, 8 ноября.

По данным ресурса, 55-летняя нумеролог-любитель стала жертвой кибераферистов. Женщина публиковала в Сети объявления о своих услугах, один из заказов отметился странной просьбой клиента о способе оплаты — обратившийся по объявлению пользователь заявил, якобы проживает в Турции и для получения от него денег необходимо воспользоваться сторонней площадкой.

Ссылка, отправленная женщине, оказалась фишинговой. Заполненные ею данные о банковской карте быстро использовал аферист и снял со счёта все деньги.

Альфонс-профессионал лишил уфимок иномарок
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Ранее Mkset рассказывал о том, как житель башкирской столицы на протяжении двух лет обводил вокруг пальца трёх женщин, обещая им баснословную прибыль от аренды автомобилей. Из-за действий альфонса потерпевшие лишились ₽11 млн.

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