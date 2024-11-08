Астрология лишила башкирскую домохозяйку всех средств

Posted 8 ноября, 15:26
Published 8 ноября, 15:26
Modified 8 ноября, 21:09
Updated 8 ноября, 21:09
По данным ресурса, 55-летняя нумеролог-любитель стала жертвой кибераферистов. Женщина публиковала в Сети объявления о своих услугах, один из заказов отметился странной просьбой клиента о способе оплаты — обратившийся по объявлению пользователь заявил, якобы проживает в Турции и для получения от него денег необходимо воспользоваться сторонней площадкой.
Ссылка, отправленная женщине, оказалась фишинговой. Заполненные ею данные о банковской карте быстро использовал аферист и снял со счёта все деньги.
Ранее Mkset рассказывал о том, как житель башкирской столицы на протяжении двух лет обводил вокруг пальца трёх женщин, обещая им баснословную прибыль от аренды автомобилей. Из-за действий альфонса потерпевшие лишились ₽11 млн.