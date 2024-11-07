Зловещий санаторий под Уфой продали втридорога

Недостроенный комплекс в Дёмском районе обрел своего долгожданного хозяина. Совсем недавно был проведен онлайн-аукцион, на котором территория заброшенного санатория и сами строения были куплены за крупную сумму. За лот боролось несколько желающих, но в итоге земельный участок со зданиями приобрёл за ₽26 млн предприниматель Эмиль Юмагузин, который активно покупает земли и различные помещения в Уфе. Первоначально оздоровительный комплекс в 13, 7 тысячи кв. м был выставлен за ₽11, 1 млн в октября 2024 года. Таким образом, долгострой и земли под ним ушли с торгов за сумму, больше чем вдвое превышающую стартовую стоимость лота.