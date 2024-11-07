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Posted 7 ноября, 04:26

Published 7 ноября, 04:26

Modified 7 ноября, 07:00

Updated 7 ноября, 07:00

Уфимский санаторий продали на аукционе

Зловещий санаторий под Уфой продали втридорога

7 ноября 2024, 04:26
Фото: torgi.gov.ru.

Уфимский санаторий продали на аукционе

На аукционе продали недостроенную базу отдыха, находившуюся в Черноозерском кордоне, сообщил торговый представитель Российского аукционного дома в среду, 6 ноября.

Недостроенный комплекс в Дёмском районе обрел своего долгожданного хозяина. Совсем недавно был проведен онлайн-аукцион, на котором территория заброшенного санатория и сами строения были куплены за крупную сумму. За лот боролось несколько желающих, но в итоге земельный участок со зданиями приобрёл за ₽26 млн предприниматель Эмиль Юмагузин, который активно покупает земли и различные помещения в Уфе. Первоначально оздоровительный комплекс в 13, 7 тысячи кв. м был выставлен за ₽11, 1 млн в октября 2024 года. Таким образом, долгострой и земли под ним ушли с торгов за сумму, больше чем вдвое превышающую стартовую стоимость лота.

Уфимский санаторий продают за ₽11 млн
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На территории незаконченного санатория находятся два здания, причем одно готово на 60%, а второе полностью оставлено в бесхозном виде. Удобства и коммуникации отсутствуют, внутри — полная разруха. Об этом свидетельствуют снимки, размещенные на торговой площадке.

Фото: https://torgi.gov.ru/new/public

Купленную землю разрешено использовать для бизнеса в сфере отдыха — в качестве санаторной деятельности или охраны природной территории.

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Ранее Mkset сообщил о расселение жителей Черниковки из аварийного дома в Уфе.

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