Зловещий санаторий под Уфой продали втридорога

Posted 7 ноября, 04:26
Published 7 ноября, 04:26
Modified 7 ноября, 07:00
Updated 7 ноября, 07:00
Недостроенный комплекс в Дёмском районе обрел своего долгожданного хозяина. Совсем недавно был проведен онлайн-аукцион, на котором территория заброшенного санатория и сами строения были куплены за крупную сумму. За лот боролось несколько желающих, но в итоге земельный участок со зданиями приобрёл за ₽26 млн предприниматель Эмиль Юмагузин, который активно покупает земли и различные помещения в Уфе. Первоначально оздоровительный комплекс в 13, 7 тысячи кв. м был выставлен за ₽11, 1 млн в октября 2024 года. Таким образом, долгострой и земли под ним ушли с торгов за сумму, больше чем вдвое превышающую стартовую стоимость лота.
На территории незаконченного санатория находятся два здания, причем одно готово на 60%, а второе полностью оставлено в бесхозном виде. Удобства и коммуникации отсутствуют, внутри — полная разруха. Об этом свидетельствуют снимки, размещенные на торговой площадке.
Купленную землю разрешено использовать для бизнеса в сфере отдыха — в качестве санаторной деятельности или охраны природной территории.