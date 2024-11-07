Недавние глобальные события президент России Владимир Путин сравнил с периодом Октябрьской революции, что подчеркивает очевидный факт: старые устои нарушаются, а новые только начинают формироваться. Эти преобразования действительно значительными и затронут каждого. Люди, пережившие распад СССР и крах советского блока, фактически дважды за свою жизнь становятся свидетелями эпохальных изменений.