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Posted 7 ноября, 17:55

Published 7 ноября, 17:55

Modified 7 ноября, 17:59

Updated 7 ноября, 17:59

Путин выступил на «Валдае» с программной речью

Неожиданное заявление Путина: Пора готовиться к сложным временам

7 ноября 2024, 17:55
Фото: static.kremlin.ru.

Путин выступил на «Валдае» с программной речью

Mkset публикует основные тезисы выступления президента России Владимира Путина перед международным сообществом на пленарной сессии XXI ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

В своем обращении на пленарной сессии XXI ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай» лидер России Владимир Путин дал четкие сигналы о происходящих в мире политических и экономических трансформациях. Кроме того, президент РФ высказался по поводу специальной военной операции и вероятности ядерного удара.

Главные тезисы речи Путина на «Валдае»:

— На наших глазах зарождается совершенно новая мировая конфигурация, отличная от Вестфальской системы;

— Следующие десять лет могут оказаться еще более трудными;

— Демократия все чаще понимается не как власть большинства, а как управление меньшинством;

— Современный неолиберализм трансформировался в тоталитарную идеологию;

— Предложения Запада нанести стратегическое поражение ядерной державе России указывают на крайний авантюризм;

— Никто не может заверить, что Запад не применит ядерное оружие;

— Россия не рассматривает западную цивилизацию как своего противника и не ставит вопрос в терминах «мы против них»

— В настоящее время мировое меньшинство ведет борьбу за поддержание своего господства;

— В многополярном мире не должно быть стран и народов, которые ощущают себя униженными или проигравшими;

— Будущее не обещает быть легким;

— НАТО заставило нас предпринять ответные меры, достигнув желаемого результата;

— БРИКС представляет собой образец новых, свободных и не блоковых отношений между государствами;

— Россия никогда не инициировала применение силы, однако, при необходимости, она примет все меры для своей защиты;

— Россия неоднократно останавливала тех, кто стремился к мировому господству, так будет и впредь;

— Движение НАТО в сторону границ России воспринималось как медленная интервенция;

— В специальной военной операции Россия отстаивает свои права и суверенитет;

— Оказывать на нас давление бесполезно, в то время как мы всегда открыты для диалога.

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Недавние глобальные события президент России Владимир Путин сравнил с периодом Октябрьской революции, что подчеркивает очевидный факт: старые устои нарушаются, а новые только начинают формироваться. Эти преобразования действительно значительными и затронут каждого. Люди, пережившие распад СССР и крах советского блока, фактически дважды за свою жизнь становятся свидетелями эпохальных изменений.

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