Posted 7 ноября, 17:55
Published 7 ноября, 17:55
Modified 7 ноября, 17:59
Updated 7 ноября, 17:59
В своем обращении на пленарной сессии XXI ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай» лидер России Владимир Путин дал четкие сигналы о происходящих в мире политических и экономических трансформациях. Кроме того, президент РФ высказался по поводу специальной военной операции и вероятности ядерного удара.
Главные тезисы речи Путина на «Валдае»:
— На наших глазах зарождается совершенно новая мировая конфигурация, отличная от Вестфальской системы;
— Следующие десять лет могут оказаться еще более трудными;
— Демократия все чаще понимается не как власть большинства, а как управление меньшинством;
— Современный неолиберализм трансформировался в тоталитарную идеологию;
— Предложения Запада нанести стратегическое поражение ядерной державе России указывают на крайний авантюризм;
— Никто не может заверить, что Запад не применит ядерное оружие;
— Россия не рассматривает западную цивилизацию как своего противника и не ставит вопрос в терминах «мы против них»
— В настоящее время мировое меньшинство ведет борьбу за поддержание своего господства;
— В многополярном мире не должно быть стран и народов, которые ощущают себя униженными или проигравшими;
— Будущее не обещает быть легким;
— НАТО заставило нас предпринять ответные меры, достигнув желаемого результата;
— БРИКС представляет собой образец новых, свободных и не блоковых отношений между государствами;
— Россия никогда не инициировала применение силы, однако, при необходимости, она примет все меры для своей защиты;
— Россия неоднократно останавливала тех, кто стремился к мировому господству, так будет и впредь;
— Движение НАТО в сторону границ России воспринималось как медленная интервенция;
— В специальной военной операции Россия отстаивает свои права и суверенитет;
— Оказывать на нас давление бесполезно, в то время как мы всегда открыты для диалога.
Недавние глобальные события президент России Владимир Путин сравнил с периодом Октябрьской революции, что подчеркивает очевидный факт: старые устои нарушаются, а новые только начинают формироваться. Эти преобразования действительно значительными и затронут каждого. Люди, пережившие распад СССР и крах советского блока, фактически дважды за свою жизнь становятся свидетелями эпохальных изменений.