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Posted 7 ноября, 11:06

Published 7 ноября, 11:06

Modified 7 ноября, 11:08

Updated 7 ноября, 11:08

Снегопад кончился предписаниями бизнесу в Уфе

За снег в Уфе накажут «управляшки»

7 ноября 2024, 11:06
Фото: mkset.ru.

Снегопад кончился предписаниями бизнесу в Уфе

Чиновники сразу же после первого сильного снегопада вышли на проверку качества работы управляющих компаний — есть первые нарушения, сообщает в четверг, 7 ноября, мэрия Уфы.

Первый снегопад нового сезона произошёл в Уфе в среду, 6 ноября, после чего городские службы по обеспечению жилищного фонда начали зимнее обслуживание. Для очистки территорий у подъездов были задействованы 91 единица техники и 890 уборщиков.

Во второй половине дня представители муниципалитета провели осмотр придомовых территорий 68 многоквартирных домов. Основное внимание уделялось уборке входных групп, пешеходных дорожек и площадок для контейнеров. Нарушение нашли в каждом пятом доме, или 20% случаев.

— В ходе проверки были выявлены замечания к 12 многоквартирным домам, находящимся под управлением шести жилищных организаций. В ответ на это управляющим компаниям выданы предписания в рамках муниципального контроля по вопросам благоустройства. В случае, если требования не будут выполнены, эти компании могут быть подвергнуты административным санкциям по статье 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, — сообщили версию развития событий в мэрии Уфы.

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Ранее городские власти отчитались об итогах борьбы со стихией в цифрах.

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