За снег в Уфе накажут «управляшки»

— В ходе проверки были выявлены замечания к 12 многоквартирным домам, находящимся под управлением шести жилищных организаций. В ответ на это управляющим компаниям выданы предписания в рамках муниципального контроля по вопросам благоустройства. В случае, если требования не будут выполнены, эти компании могут быть подвергнуты административным санкциям по статье 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, — сообщили версию развития событий в мэрии Уфы.