Водочный завод стал гордостью Башкирии

Дела шли в гору, поэтому бизнес начал активно расширяться. В связи с большим охватом и динамичным производством, в 1895 году в Белебее открыли казенный винный склад, а уже в 1904 году было отстроено главное здание, где производили более 150 тысяч ведер водки в год. В XX века течение бизнес становился всё больше, в результате чего был отстроен крупнейший спиртоводочный завод, где до сих пор производят продукцию. Была также открыта сеть розничных магазинов по продаже алкоголя по всей Башкирии. Она действует и сегодня.