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Posted 7 ноября, 02:54

Published 7 ноября, 02:54

Modified 7 ноября, 02:54

Updated 7 ноября, 02:54

Водочный завод стал гордостью Башкирии

Водочный завод стал гордостью Башкирии

7 ноября 2024, 02:54
Фото: vk.com/bashkultnasledie.
Белебеевский ликёро-водочный завод был признан культурным наследием Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба Башкультнаследия в среду, 6 ноября.

Управление по охране культурного наследия РБ выпустило приказ, согласно которому здание водочного завода стало культурным достоянием региона. В связи с новым статусом объект получил утвержденные границы, которые нельзя нарушать строительством других зданий и сооружений, а также был установлен правовой режим использования выявленного культурного наследия.

История завода начинается в XIX веке с промышленной деятельности начинающих торговцев Осокиных. Изучив землю на плодовитость и обосновавшись в землях Урала, бизнесмены начали активно сеять пшеницу и ячмень вокруг села Знаменка. В то время сбыт пшеничной продукции был нелегок, поэтому для продажи продукта было открыто алкогольное дело, с помощью которого реализовывали водку.

Дела шли в гору, поэтому бизнес начал активно расширяться. В связи с большим охватом и динамичным производством, в 1895 году в Белебее открыли казенный винный склад, а уже в 1904 году было отстроено главное здание, где производили более 150 тысяч ведер водки в год. В XX века течение бизнес становился всё больше, в результате чего был отстроен крупнейший спиртоводочный завод, где до сих пор производят продукцию. Была также открыта сеть розничных магазинов по продаже алкоголя по всей Башкирии. Она действует и сегодня.

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Напомним, ранее региональные парламентарии начали обсуждение ужесточения правил продажи спиртного в Башкирии.

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