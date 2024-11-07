Водитель скорой погубил пациентку





Женщина скончалась на месте происшествия. Водитель «Скорой помощи» полностью признал свою вину в ДТП и смерти пациентки. Согласно вмененной статье, его грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы и конфискация водительских прав. Дата первого судебного слушания уголовного дела по громкому ДТП пока не назначена.