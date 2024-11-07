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Posted 7 ноября, 08:24

Published 7 ноября, 08:24

Modified 7 ноября, 08:47

Updated 7 ноября, 08:47

«Скорая помощь» столкнулась с тепловом в Башкирии

Водитель скорой погубил пациентку

7 ноября 2024, 08:24
Фото: 1MI.

«Скорая помощь» столкнулась с тепловом в Башкирии

Сотрудник медицинской службы предстанет перед судом в Стерлитамаке, сообщает в четверг, 7 ноября, пресс-служба прокуратуры Башкортостана.

Городской суд Стерлитамака определит наказание для 54-летнего водителя службы «Скорой помощи». Как сообщает прокуратура Башкирии, в отношении сотрудника медицинской службы ранее было возбуждено уголовное дело за смертельное ДТП. На момент аварии мужчина находился за рулем кареты «Скорой помощи».


— Дорожно-транспортное происшествие случилось в феврале 2024 года. Тогда 54-летний шофёр был за рулем машины «Скорой помощи» — автомобиля «Форд Транзит». Следую через железнодорожный переезд в Стерлитамаке, мужчина проигнорировал сигналы запрета движения автотранспорта. Это привело к столкновению кареты медицинской службы с тепловом. В результате ДТП погибла пациентка «Скорой помощи», — рассказали обстоятельства происшествия в прокуратуре Башкирии.



Женщина скончалась на месте происшествия. Водитель «Скорой помощи» полностью признал свою вину в ДТП и смерти пациентки. Согласно вмененной статье, его грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы и конфискация водительских прав. Дата первого судебного слушания уголовного дела по громкому ДТП пока не назначена.

Пьяный гаишник устроил смертельное ДТП в Башкирии
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Напомним, ранее стало известно, что под суд пойдет экс-автоинспектор. Сотрудник ГИБДД устроил пьяное смертельное ДТП и хотел избежать наказания, уговорив друга взять вину на себя.

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