В Уфе ребёнок едва не выпал с шестого этажа

ЧП случилось в микрорайоне Инорс — на улице Валерия Лесунова. Очевидцы заметили, как из окна шестого этажа многоквартирного дома в полный рост выглядывает маленький ребёнок, зовущий родителей. Высовывался мальчик в крайне опасном положении, рискуя выпасть из окна. Свидетели картины на всякий случай вызвали «службу 112».