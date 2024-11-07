mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 15:41

Published 7 ноября, 15:41

Modified 7 ноября, 19:06

Updated 7 ноября, 19:06

В Уфе предотвратили смерть ребенка

В Уфе ребёнок едва не выпал с шестого этажа

7 ноября 2024, 15:41
Фото: МЧС России.

В Уфе предотвратили смерть ребенка

Спасатели башкирской столицы предотвратили трагедию с гибелью мальчика — отчитались в пресс-службе ведомства в четверг, 7 ноября.

ЧП случилось в микрорайоне Инорс — на улице Валерия Лесунова. Очевидцы заметили, как из окна шестого этажа многоквартирного дома в полный рост выглядывает маленький ребёнок, зовущий родителей. Высовывался мальчик в крайне опасном положении, рискуя выпасть из окна. Свидетели картины на всякий случай вызвали «службу 112».

Спасатели на автолестнице забрались в открытое окно и обнаружили, что находился ребёнок дома один. Под присмотром полиции его отдали родителям.

Ребёнок сгорел на глазах у отца в Башкортостане
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Кигинском районе Башкирии жертвой пожара стала десятилетняя девочка.

Читайте также:
Пропавшего пациента нашли прохожие в УфеСемерых детей спасли, один умер на пожаре в БашкирииРебёнок сгорел на глазах у отца в Башкортостане
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Пожар#Башкортостан#Полиция#Девочка#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#ЧП#Спасатели#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Спасение#Ребёнок#Мелеуз#Кигинский район#Инциденты#Микрорайон Инорс
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика