В Уфе ребёнок едва не выпал с шестого этажа

Posted 7 ноября, 15:41
Published 7 ноября, 15:41
Modified 7 ноября, 19:06
Updated 7 ноября, 19:06
ЧП случилось в микрорайоне Инорс — на улице Валерия Лесунова. Очевидцы заметили, как из окна шестого этажа многоквартирного дома в полный рост выглядывает маленький ребёнок, зовущий родителей. Высовывался мальчик в крайне опасном положении, рискуя выпасть из окна. Свидетели картины на всякий случай вызвали «службу 112».
Спасатели на автолестнице забрались в открытое окно и обнаружили, что находился ребёнок дома один. Под присмотром полиции его отдали родителям.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Кигинском районе Башкирии жертвой пожара стала десятилетняя девочка.