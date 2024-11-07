В Уфе пройдет гала-концерт VII Международного фестиваля Ильдара Абдразакова (12+)

В концертной программе — избранные произведения вокальной музыки в исполнении Ильдара Абдразакова, Динары Алиевой, Иосифа Никитенко и Софьи Цыганковой. Также в программе принимают участие выпускники «Летней школы Ильдара Абдразакова», Юлия Вакула и Елисей Лаптев. Отбор в проект проходили около 500 претендентов со всего мира. Важная составляющая фестиваля — образовательные мероприятия, которые создают платформу для молодых вокалистов и позволяют перенять опыт оперных исполнителей.