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Posted 7 ноября, 07:48

Published 7 ноября, 07:48

Modified 7 ноября, 07:50

Updated 7 ноября, 07:50

В Уфе пройдет гала-концерт VII Международного фестиваля Ильдара Абдразакова (12+)

В Уфе пройдет гала-концерт VII Международного фестиваля Ильдара Абдразакова (12+)

7 ноября 2024, 07:48
Фото: ВТБ.
VII Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет в Челябинской и Оренбургской областях. Фестиваль организуется при поддержке банка ВТБ.

В концертной программе — избранные произведения вокальной музыки в исполнении Ильдара Абдразакова, Динары Алиевой, Иосифа Никитенко и Софьи Цыганковой. Также в программе принимают участие выпускники «Летней школы Ильдара Абдразакова», Юлия Вакула и Елисей Лаптев. Отбор в проект проходили около 500 претендентов со всего мира. Важная составляющая фестиваля — образовательные мероприятия, которые создают платформу для молодых вокалистов и позволяют перенять опыт оперных исполнителей.

Концерт в Уфе пройдет в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра РБ под руководством Дмитрия Крюкова. В этой программе — арии, дуэты, романсы и песни русских и зарубежных композиторов.

— Фестиваль Ильдара Абдразакова играет важную роль в культурной жизни регионов нашей страны. Он объединяет классическое искусство, образовательные и благотворительные инициативы. Мы ценим комплексный подход организаторов, при котором ученики получают знания не только в области музыки, но и других актуальных сферах, — рассказывает Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ.

Напомним, открытие VII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова состоялось 10 июля в концертном зале Мариинского театра, а региональный тур проходит с 6 по 20 ноября. С момента основания в 2018 году, фестиваль охватил 19 городов России, более тридцати тысяч зрителей и обширную аудиторию в соцсетях и на телеканалах.

#Андрей Королев#Культура#Новости#Уфа
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