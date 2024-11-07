Спор на миллиарды или причем тут «Агентство по страхованию вкладов» в деле «Золотого

Posted 7 ноября, 09:30
Published 7 ноября, 09:30
Modified 7 ноября, 09:32
Updated 7 ноября, 09:32
7 ноября 2024 года в Московском городском суде состоялось рассмотрение апелляционных жалоб на постановление Мещанского районного суда города Москвы о наложении ареста на имущество ООО «Родные просторы». Это компания и все ее имущество входит в конкурсную массу в деле о банкротстве ООО «Золотой запас» за счет которого планируется полное погашение задолженности перед гражданами. Из-за ареста этого имущества пострадавшие вкладчики ранее уже записали видеообращение Владимиру Путину.
Напомним, в 2018–2019 годах граждане через инвестиционную площадку «Золотой запас» по договорам займа и под выгодный процент предоставляли свои деньги в разные организации. В 2019 году организации разом прекратили исполнять свои обязательства и возвращать долги.
По одной из версий, это случилось из-за заморозки счетов после отзыва Центральным банком России лицензии у ПАО «Роскомснаббанк» в котором были открыты расчетные счета компаний заемщиков.
В свою очередь, займодавцы инициировали процедуру банкротства всех организаций должников в Арбитражном суде Башкирии. В ходе банкротства выяснилось, что компании должники владеют в долях ООО «Родные просторы», которому, в свою очередь, принадлежат земли в Уфимском районе Башкирии. То есть по-простому, с должников есть что забрать. Они не пустышки.
Однако, как обычно бывает, на деле оказалось не все так просто. Земельные участки относятся к землям сельхозназначения, и их кадастровая стоимость составляет порядка 200 000 000 рублей. При том, что установленная Арбитражным судом в ходе банкротства совокупная задолженность перед гражданами со всеми процентами и неустойками составляет порядка 1.8 миллиарда рублей. Но нашлись инвесторы, которые предложили изменить категорию земли, перевести ее в земли под жилищное строительство, а с реализации строительного проекта полностью рассчитаться с гражданами и заработать самим.
В 2020 году этот вопрос был рассмотрен среди прочих на инвестиционном часе при Главе Республики Башкортостан, получил одобрение. Была разработана так называемая дорожная карта.
Однако не все граждане согласились с решением вопроса таким путем и обратились в правоохранительные органы с заявлениями о совершенном в отношении них мошенничестве.
В 2021 году в МВД Башкирии параллельно возбудили два уголовных дела. Одно по деятельности ПАО «Роскомснаббанк», второе — по деятельности инвестиционной площадки «Золотой запас».
Впоследствии дело объединили в одно, а в конце декабря 2023 года и изъяли для дальнейшего расследования в МВД России.
Как говорят вкладчики — сторонники возврата денег через процедуру банкротства, они в принципе, изначально были против возбуждения уголовного дела по деятельности ООО «Золотой запас», поскольку оно является помехой для успешной реализации банкротства. Но поскольку на протяжении трех лет уголовное дело текло вяло и следствие не вмешивалось в банкротство, помех оно не создавало.
По словам людей, процесс перевода земли очень трудоемкий и занял почти четыре года. И вот сейчас, когда вся процедура вышла на финишную прямую, внезапно активизировалось следствие.
12 сентября Мещанский районный суд Москвы по ходатайству следователя наложил арест на имущество, находящееся в собственности ООО «Родные Просторы», а именно на шестнадцать земельных участков расположенных на территории Республики Башкортостан и Пермского края. Это именно та земля, с помощью которой ООО «Золотой запас» должен расплатиться с тысячами вкладчиков.
В постановлении о наложении ареста указано, что всего по уголовному делу ООО «Золотой запас» потерпевшими признано 1000 граждан, при том, что всего порядка 4000 тысяч вкладчиков. То есть сторонников уголовного дела далеко не большинство. Но самое главное, кроме граждан в постановлении указано, что потерпевшим также признано ПАО «Роскомснаббанк» в лице «Агентства по страхованию вкладов».
Когда Центральный банк России отозвал лицензию у ПАО «Росскомснаббанк» в числе причин было указано, что бак через инвестплощадку «Золотой запас» использовал в своей деятельности схему финансовой пирамиды.
— Мы тогда даже немного обрадовались, что возможно, нам положены компенсационные выплаты, и обращались с соответствующей просьбой в Центральный банк России, что бы «Агентство по страхованию вкладов» не забыло о нас при компенсациях физическим лицам-вкладчикам банка. Но в ответ мы получили множество отказов, обоснованных Центробанком тем, что деятельность «Золотой запас» не имеет отношения к деятельности банка, — рассказал один из вкладчиков. (письмо с ответом АСВ есть в редакции. — прим. ред)
Примечательно, что, несмотря на причину отзыва лицензии, не возбудили и уголовного дела именно за организацию финансовой пирамиды. Хотя, по логике, должны были это сделать. На этот счет в уголовном кодексе есть соответствующая статья.
Вкладчики полагают, что арест на участки земли могли наложить в интересах «Агентства по страхованию вкладов» или иного лица, заинтересованного в исходе дела.
Нужно понимать, что фактически арест наложили на имущество третьего лица, не имеющего отношения к предмету расследования уголовного дела.
Когда читаешь апелляционную жалобу (имеется в редакции) поражает степень правового нигилизма судей, которые приняли такое решение. Их не смутило то обстоятельство, что поступившее ходатайство об аресте имущества юридического лица при том, что его деятельность никаким образом не связана с предметом расследования.
Согласно закону, арест на имущество лиц, которые не являются подозреваемыми или обвиняемыми, возможен, если имущество приобретено на средства, добытые преступным путем, либо такое лицо несет материальную ответственности за действия обвиняемых. То есть в ходатайстве следователя должно содержаться обоснование со ссылкой на конкретную норму статьи 115 УПК РФ с приведением соответствующих данных.
Однако в ходатайстве следователя не было никаких утверждений, что объекты недвижимости, земельные участки приобретены на преступные деньги, причем на преступные деньги в результате хищения денег ПАО «Роскомснаббанка» или ООО «Золотой запас». Либо утверждения о том, юридическое лицо несет материальную ответственность за действия обвиняемых.
Вкладчики полагают, что арест на землю наложили неспроста, в момент, когда они находятся в шаге от перевода. Ведь уголовное дело и суд по нему могут тянуться еще годами, а банкротство, напротив, не резиновое и уже подходит к завершению. Арест заморозил перевод земли, и для завершения процедуры арбитражные управляющие будут обязаны выставить на торги имущество должников. А это только доли владения в ООО «Родные просторы». Для их реализации будет проведена оценка их рыночной стоимости. А она напрямую зависит от стоимости имущества, имеющегося у организации.
Поскольку эта земля пока еще сельхозназначения и стоит около 200 000 000 рублей, рыночная стоимость при оценке доли каждого должника будет складываться из этой суммы. А с учетом ареста, то есть невозможности распоряжения этой землей, она вообще не будет учтена при оценке рыночной стоимости самой фирмы.
— Таким образом, ООО «Родные просторы» уйдут с молотка за копейки и уйдут, скорее всего, в нужные кому-то руки. А дальше дело техники-довести перевод земли до конца и стать обладателем фирмы с активом стоимостью порядка 4 миллиардов рублей. Либо другой вариант, уголовное дело закончится обвинением, и на возмещение ущерба с земли наравне с нами будет иметь право «АСВ» поскольку это имущество через незаконный арест притягивают в уголовное дело, — отмечает один из вкладчиков, попросивших не называть его имя.
В подобных ситуациях для погашения задолженности, что само по себе является возмещением ущерба, если имело место хищение и параллельно идет процедура банкротства, следствию не следует вмешиваться в процедуру банкротства. Такую позицию выразила Коллегия по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации в своем Определении от 24.10.2024 года по делу №302-ЭС23-10298.