Спор на миллиарды или причем тут «Агентство по страхованию вкладов» в деле «Золотого

Однако, как обычно бывает, на деле оказалось не все так просто. Земельные участки относятся к землям сельхозназначения, и их кадастровая стоимость составляет порядка 200 000 000 рублей. При том, что установленная Арбитражным судом в ходе банкротства совокупная задолженность перед гражданами со всеми процентами и неустойками составляет порядка 1.8 миллиарда рублей. Но нашлись инвесторы, которые предложили изменить категорию земли, перевести ее в земли под жилищное строительство, а с реализации строительного проекта полностью рассчитаться с гражданами и заработать самим.