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Posted 7 ноября, 15:31

Published 7 ноября, 15:31

Modified 7 ноября, 15:34

Updated 7 ноября, 15:34

Сливочное масло стоит в Уфе ₽55

Сливочное масло стоит в Уфе ₽55

7 ноября 2024, 15:31
Фото: Авито.
Пока популярный продукт в магазинах растет в стоимости день ото дня, частные объявления формируют свою ценовую политику, сообщили в пресс-службе «Авито» в четверг, 7 ноября.

Сливочное масло в Уфе почти даром продают мелким оптом. Так, при покупке партии от 10 пачек масла стоимость каждой составит всего ₽100. Можно сказать, что это достаточно выгодное предложение на фоне цен в магазинах, подступающих к ₽200.

Уфимцам предлагают приобрести сливочное масло по цене от ₽55, которое, как утверждает автор объявления, имеет все сертификаты качества и прочие необходимые документы для подтверждения безопасности и легальности. Продаваемое сладкo-сливочное «Крестьянскоe» маслo 72,5% жирности произвели в Перми. Судя по приложенному к объявлению фото, партия произведена летом 2024 года. Самая низкая цена — ₽55 — действует при покупке от 200 коробок, то есть 10 000 пачек сливочного масла. Откуда у частного лица в Уфе такие богатые залежи настоящего «золота» этой осени — не уточняется.

Стоит заметить, что тот же продавец бывает красную икру по ₽150 за банку. Судя по отзывам покупателей, также в наличии тушенка. Причем, вся продукция качественная.

Фото: Авито
Масло стоит почти ₽1 000 в Башкирии
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