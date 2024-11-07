Сливочное масло стоит в Уфе ₽55

Уфимцам предлагают приобрести сливочное масло по цене от ₽55, которое, как утверждает автор объявления, имеет все сертификаты качества и прочие необходимые документы для подтверждения безопасности и легальности. Продаваемое сладкo-сливочное «Крестьянскоe» маслo 72,5% жирности произвели в Перми. Судя по приложенному к объявлению фото, партия произведена летом 2024 года. Самая низкая цена — ₽55 — действует при покупке от 200 коробок, то есть 10 000 пачек сливочного масла. Откуда у частного лица в Уфе такие богатые залежи настоящего «золота» этой осени — не уточняется.



Стоит заметить, что тот же продавец бывает красную икру по ₽150 за банку. Судя по отзывам покупателей, также в наличии тушенка. Причем, вся продукция качественная.