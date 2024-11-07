Сегодня в Уфе: снежный апокалипсис, клопы в вузе и одинокие уфимцы

Posted 7 ноября, 19:01
Published 7 ноября, 19:01
Modified 7 ноября, 19:13
Updated 7 ноября, 19:13
В пятницу, 8 ноября, в столице Башкирии ждут облачную погоду и небольшой снегопад, который в течение дня может перейти в снег с дождём. На дорогах особенно высока вероятность ДТП из-за образования снежного наката и гололедицы. Ветер от 8 до 13 м/с. Столбики термометров окажутся на 0°C… -2°C.
Стихия продолжает доставлять городу хлопоты — чиновники в ответ на массовые жалобы о плохой уборке снега начали проверять качество работы управляющих компаний. Как выяснили власти, нарушения при очистке дворов допускаются практически у каждой пятой уфимской многоэтажки. Администрация города пригрозила «управляшкам» ответственностью перед законом.
С трудностями сталкиваются и автолюбители — за последние сутки в Уфе произошли уже две аварии с участием пассажирского транспорта.
Почти половина жителей Приволжского федерального округа (ПФО) жалуется на холод и сквозняки на рабочем месте. К таким выводам пришли аналитики HeadHunter и поделились результатами опроса с Mkset. Со слов 42% респондентов, именно из-за этого они страдают от простуды в зимний период. Около 11% заявили, что низкие температуры в помещениях заставляют их заболевать практически каждый осенне-зимний период.
Сервис Mamba поделился с Mkset исследованием об эмоциональном состоянии уфимцев осенью. В 2024 году только четверть горожан не страдала от чувства одиночества. Около 77% горожан из-за осенней хандры стали ещё сильнее жаждать заботы и внимания.
В аудиториях Башгосмедуниверситета завелись необычные слушатели — в Сети распространили кадры, на которых по обуви и одежде студентов-медиков ползают клопы. Одного из них учащийся успел поймать на видео. На записи видно, как наглый вредитель бежит по халату студента, мешая слушать увлекательный рассказ преподавателя о периоде руководства страной Никитой Хрущёвым.
До 23:59 власти Уфы продолжают принимать заявки на фотоконкурс. Мэрия города предлагает фотографам-профессионалам, а также любителям прислать снимок новой колоннады на набережной реки Белой. Авторам лучших работ обещают весомые призы.
Ищете, чем занять себя в столице Башкирии на уик-энде и при этом бесплатно? Тогда читайте свежую подборку от Mkset.