Сегодня в Уфе: снежный апокалипсис, клопы в вузе и одинокие уфимцы

Почти половина жителей Приволжского федерального округа (ПФО) жалуется на холод и сквозняки на рабочем месте. К таким выводам пришли аналитики HeadHunter и поделились результатами опроса с Mkset. Со слов 42% респондентов, именно из-за этого они страдают от простуды в зимний период. Около 11% заявили, что низкие температуры в помещениях заставляют их заболевать практически каждый осенне-зимний период.