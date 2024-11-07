«Салават Юлаев» против «Динамо» Мн: где смотреть и кто победит

Подопечные Виктора Козлова после нескольких неудач начали восстанавливаться. В последних матчах они одержали две важные победы — сначала обыграли СКА (4:2), а затем взяли верх над «Сибирью» в буллитной серии (3:2 ПБ). Особенно запомнился капитан команды Панин, который установил новый рекорд — стал автором самой возрастной шайбы клуба за всю историю КХЛ. На данный момент у «Салавата Юлаева» 26 очков, что позволяет им занимать четвертое место на Востоке.