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Posted 7 ноября, 09:44

Published 7 ноября, 09:44

Modified 7 ноября, 14:50

Updated 7 ноября, 14:50

«Салават Юлаев» встретится с минским «Динамо»

«Салават Юлаев» против «Динамо» Мн: где смотреть и кто победит

7 ноября 2024, 09:44
Фото: 1MI.

«Салават Юлаев» встретится с минским «Динамо»

В четверг, 7 ноября, «Салават Юлаев» встретится с минским «Динамо» в рамках пятой гостевой серии нового сезона КХЛ, сообщают пресс-службы хоккейных клубов.

Матч между хоккейными командами начнется в 19:00 по уфимскому времени в четверг, 7 ноября, а следить за развитием событий можно будет на телеканалах БСТ (3+), KHL (3+), KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).

Минское «Динамо»

Команда из столицы Беларуси под руководством Дмитрия Квартальнова готовится к матчу с «Салаватом Юлаевым» с серьезными намерениями. Летняя трансферная кампания оказалась весьма удачной: клуб подписал рекордсмена лиги Шипачёва, который сразу же стал лидером команды. Несмотря на недавние потери (уход Калдиса в «Северсталь» и Меркли в «Автомобилист»), оборона минчан остается надежной благодаря новым игрокам Карееву и Тихомирову. Однако, в четырех последних матчах подопечные Дмитрий Квартальнова потерпели три поражения.

«Салават Юлаев»

Подопечные Виктора Козлова после нескольких неудач начали восстанавливаться. В последних матчах они одержали две важные победы — сначала обыграли СКА (4:2), а затем взяли верх над «Сибирью» в буллитной серии (3:2 ПБ). Особенно запомнился капитан команды Панин, который установил новый рекорд — стал автором самой возрастной шайбы клуба за всю историю КХЛ. На данный момент у «Салавата Юлаева» 26 очков, что позволяет им занимать четвертое место на Востоке.

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История встреч команд

История противостояния между этими командами говорит сама за себя. На данный момент «Салават Юлаев» одержал 27 побед (24-1-2) при 132 заброшенных шайбах, тогда как минское «Динамо» смогло выиграть лишь 6 раз (4-1-1) с общим числом голов — 74.

Прогнозы на матч

Букмекеры оценивают шансы команд довольно равнозначно: коэффициент на победу «Динамо» составляет 2.50, на ничью — 4.00, а на успех «Салавата Юлаева» также — 2.50. Также, тотал больше 5.5 предлагается за коэффициент 2.00, а тотал меньше — за 1.81.

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