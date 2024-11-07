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Posted 7 ноября, 12:12

Published 7 ноября, 12:12

Modified 7 ноября, 12:13

Updated 7 ноября, 12:13

Невидимые соседи под простынями: Роспотребнадзор рассказал, что «прячется» в постели

С кем вы спите под простынью: Ростпотребнадзор рассказал, что «прячется» в постели

7 ноября 2024, 12:12
Фото: Изображение Midjourney. Невидимые соседи под простынями: Роспотребнадзор рассказал, что «прячется» в постели
Постельное белье — это то, с чем человек контактирует ежедневно и что может стать незаметной причиной многих недомоганий. Мало кто задумывается, что именно простыни и наволочки могут скрывать опасные для здоровья микроорганизмы и аллергены, если их редко менять.

Скапливающаяся в постельных принадлежностях пыль, пот, а также мелкие частицы кожи и шерсти от домашних животных становятся питательной средой для пылевых клещей. Эти микроскопические насекомые особенно активно размножаются в тёплых и влажных условиях, которыми отличается большинство спальных мест.

Клещи и их отходы могут провоцировать аллергию и даже развитие астмы. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на аллергию от пылевых клещей страдает около 40% мирового населения.

— Пыль и клещи, накапливаясь в постели, могут раздражать слизистые оболочки, вызывать насморк и ухудшать иммунитет, — рассказывает младший научный сотрудник отдела токсикологии Института дезинфектологии ФБУН «ФНЦ гигиены им. Эрисмана» Роспотребнадзора Маргарита Матросенко в интервью радио Sputnik.

Какой режим стирки лучше выбрать?

Специалисты рекомендуют стирать постельное белье не реже одного раза в неделю. Такой частоты стирки достаточно для уничтожения пылевых клещей и снижения уровня аллергенов в постели. Оптимальная температура для стирки — от 60 до 70°C. Такая температура способна убивать пылевых клещей и избавлять ткани от большинства аллергенов.

— Если стирать на низких температурах, лучше прогладить белье утюгом или просушить на морозе, что тоже эффективно избавляет от микроорганизмов, — советует Матросенко.

Особенности ухода за постельным бельем: выбор средств и температурный режим

Важно также выбирать правильные моющие средства. По мнению экспертов, для постельного белья лучше всего подходят гели или бесфосфатные порошки. Гели легче вымываются из ткани, оставляя меньше остатков, что снижает риск раздражения кожи.

Особенности ухода за постельным бельемОсобенности ухода за постельным бельем
Особенности ухода за постельным бельем. Фото: Изображение Midjourney

 

Бесфосфатные порошки, по словам специалистов, не сушат и не раздражают кожу, не содержат агрессивных веществ и потому подходят для чувствительных людей. Рекомендуется обращать внимание на состав: чем меньше в средстве ПАВ (поверхностно-активных веществ), тем оно безопаснее для здоровья.

— Не полностью выполосканные порошки могут оставлять остатки химикатов, вызывая аллергию и раздражение на коже, поэтому выбирайте мягкие средства и добавляйте дополнительное полоскание, — советует эксперт.

Не забывайте о подушках и одеялах

Не менее важно чистить и сами подушки, матрасы и одеяла. Эти предметы также накапливают пыль и частички кожи, создавая условия для обитания пылевых клещей. Даже если подушка и одеяло всегда остаются в чехлах, специалисты советуют подвергать их чистке не реже двух раз в год, а матрасы — хотя бы раз в год.

— Пыль в подушках — это не миф, и лучше регулярно стирать их или хотя бы обрабатывать паром. Такая профилактика поможет снизить риск появления аллергических реакций и астмы, особенно у детей и аллергиков, — подчеркивает Матросенко.

Дополнительные рекомендации по уходу

Если нет возможности стирать при высокой температуре, есть альтернативные методы ухода за постельным бельем. Например, белье можно сушить на морозе, что создаст условия, невыносимые для клещей. Важно также своевременно проветривать помещение и поддерживать умеренную влажность, ведь клещи не переносят сухого воздуха. Эти простые действия позволят снизить уровень аллергенов, поддерживая чистоту постели.

Закрепите простыню навсегда: забудьте о соскальзывающем постельном белье
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#Ольга Харина#Дом и сад#Культура чистоты#Чистый воздух#Постельные комплекты#Постельные принадлежности#Чистота
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