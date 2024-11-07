С кем вы спите под простынью: Ростпотребнадзор рассказал, что «прячется» в постели

Posted 7 ноября, 12:12
Published 7 ноября, 12:12
Modified 7 ноября, 12:13
Updated 7 ноября, 12:13
Скапливающаяся в постельных принадлежностях пыль, пот, а также мелкие частицы кожи и шерсти от домашних животных становятся питательной средой для пылевых клещей. Эти микроскопические насекомые особенно активно размножаются в тёплых и влажных условиях, которыми отличается большинство спальных мест.
Клещи и их отходы могут провоцировать аллергию и даже развитие астмы. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на аллергию от пылевых клещей страдает около 40% мирового населения.
— Пыль и клещи, накапливаясь в постели, могут раздражать слизистые оболочки, вызывать насморк и ухудшать иммунитет, — рассказывает младший научный сотрудник отдела токсикологии Института дезинфектологии ФБУН «ФНЦ гигиены им. Эрисмана» Роспотребнадзора Маргарита Матросенко в интервью радио Sputnik.
Специалисты рекомендуют стирать постельное белье не реже одного раза в неделю. Такой частоты стирки достаточно для уничтожения пылевых клещей и снижения уровня аллергенов в постели. Оптимальная температура для стирки — от 60 до 70°C. Такая температура способна убивать пылевых клещей и избавлять ткани от большинства аллергенов.
— Если стирать на низких температурах, лучше прогладить белье утюгом или просушить на морозе, что тоже эффективно избавляет от микроорганизмов, — советует Матросенко.
Важно также выбирать правильные моющие средства. По мнению экспертов, для постельного белья лучше всего подходят гели или бесфосфатные порошки. Гели легче вымываются из ткани, оставляя меньше остатков, что снижает риск раздражения кожи.
Бесфосфатные порошки, по словам специалистов, не сушат и не раздражают кожу, не содержат агрессивных веществ и потому подходят для чувствительных людей. Рекомендуется обращать внимание на состав: чем меньше в средстве ПАВ (поверхностно-активных веществ), тем оно безопаснее для здоровья.
— Не полностью выполосканные порошки могут оставлять остатки химикатов, вызывая аллергию и раздражение на коже, поэтому выбирайте мягкие средства и добавляйте дополнительное полоскание, — советует эксперт.
Не менее важно чистить и сами подушки, матрасы и одеяла. Эти предметы также накапливают пыль и частички кожи, создавая условия для обитания пылевых клещей. Даже если подушка и одеяло всегда остаются в чехлах, специалисты советуют подвергать их чистке не реже двух раз в год, а матрасы — хотя бы раз в год.
— Пыль в подушках — это не миф, и лучше регулярно стирать их или хотя бы обрабатывать паром. Такая профилактика поможет снизить риск появления аллергических реакций и астмы, особенно у детей и аллергиков, — подчеркивает Матросенко.
Если нет возможности стирать при высокой температуре, есть альтернативные методы ухода за постельным бельем. Например, белье можно сушить на морозе, что создаст условия, невыносимые для клещей. Важно также своевременно проветривать помещение и поддерживать умеренную влажность, ведь клещи не переносят сухого воздуха. Эти простые действия позволят снизить уровень аллергенов, поддерживая чистоту постели.
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