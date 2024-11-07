С кем вы спите под простынью: Ростпотребнадзор рассказал, что «прячется» в постели

Не менее важно чистить и сами подушки, матрасы и одеяла. Эти предметы также накапливают пыль и частички кожи, создавая условия для обитания пылевых клещей. Даже если подушка и одеяло всегда остаются в чехлах, специалисты советуют подвергать их чистке не реже двух раз в год, а матрасы — хотя бы раз в год.