Прошел первый День Рождения Гастрономики в Уфе

Как отметили в компании, праздничные мероприятия на этом не заканчиваются. Ведь каждую пятницу и субботу для гостей выступают приглашенные музыкальные группы и DJ, которые дарят самые яркие эмоции взрослым и детям. А по субботам с 15:00 — проходят спектакли для детей и бесплатный детский мастер-класс.