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Posted 7 ноября, 09:40

Published 7 ноября, 09:40

Modified 7 ноября, 09:42

Updated 7 ноября, 09:42

Прошел первый День Рождения Гастрономики в Уфе

Прошел первый День Рождения Гастрономики в Уфе

7 ноября 2024, 09:40
Фото: Гастрономика.
Реклама. ИП Федорова Ольга Александровна. erid: LjN8KUDyU
В первом фуд-молле Уфы Гастрономика в «Гостином дворе» прошел первый день рождения.

Мероприятие получилось веселым, ярким и вкусным! В празднике приняли участие более 20 участников, которые продемонстрировали около 300 блюд. Можно было насладиться разнообразием кухонь мира, включая итальянскую, паназиатскую, корейскую, средиземноморскую, грузинскую, японскую и другие — о вкусах спорят все, но здесь каждый смог найти свой.

Бесплатные мастер-классы и дегустации, живая музыка, призы и подарки стали приятным дополнением к общей атмосфере праздника. Особое внимание, конечно, заслужил именинный торт и розыгрыш сертификата на 50 блюд.

Фото: Гастрономика

Как отметили в компании, праздничные мероприятия на этом не заканчиваются. Ведь каждую пятницу и субботу для гостей выступают приглашенные музыкальные группы и DJ, которые дарят самые яркие эмоции взрослым и детям. А по субботам с 15:00 — проходят спектакли для детей и бесплатный детский мастер-класс.

Приходите и окунитесь в мир гастрономии и творчества!

Вход свободный.

«Гостиный двор», Верхнеторговая площадь, 1

#Андрей Королев#Общество#Новости#Уфа
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