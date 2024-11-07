Прошел первый День Рождения Гастрономики в Уфе

Posted 7 ноября, 09:40
Published 7 ноября, 09:40
Modified 7 ноября, 09:42
Updated 7 ноября, 09:42
Мероприятие получилось веселым, ярким и вкусным! В празднике приняли участие более 20 участников, которые продемонстрировали около 300 блюд. Можно было насладиться разнообразием кухонь мира, включая итальянскую, паназиатскую, корейскую, средиземноморскую, грузинскую, японскую и другие — о вкусах спорят все, но здесь каждый смог найти свой.
Бесплатные мастер-классы и дегустации, живая музыка, призы и подарки стали приятным дополнением к общей атмосфере праздника. Особое внимание, конечно, заслужил именинный торт и розыгрыш сертификата на 50 блюд.
Как отметили в компании, праздничные мероприятия на этом не заканчиваются. Ведь каждую пятницу и субботу для гостей выступают приглашенные музыкальные группы и DJ, которые дарят самые яркие эмоции взрослым и детям. А по субботам с 15:00 — проходят спектакли для детей и бесплатный детский мастер-класс.
Приходите и окунитесь в мир гастрономии и творчества!
Вход свободный.
«Гостиный двор», Верхнеторговая площадь, 1