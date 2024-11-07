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Posted 7 ноября, 10:00

Published 7 ноября, 10:00

Modified 7 ноября, 10:00

Updated 7 ноября, 10:00

Почему бельё остаётся грязным и с разводами? Вы кладете порошок не в тот отсек!

Почему бельё остаётся грязным и с разводами? Вы кладете порошок не в тот отсек!

7 ноября 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney. Почему бельё остаётся грязным и с разводами? Вы кладете порошок не в тот отсек!
Когда речь заходит о стиральной машине, каждый пользователь, наверное, сталкивался с загадочной кюветой, которая делится на несколько отделений. Эти отсеки предназначены для разных видов моющих средств, и хотя кажется, что разница небольшая, правильное их использование сильно влияет на результат.

Современные стиральные машины часто имеют три отделения в кювете для моющих средств. Каждое из них отвечает за определённый этап стирки, что позволяет лучше удалить загрязнения и сохранить ткани. Это разделение помогает грамотно распределить различные составы — от пятновыводителей до кондиционеров — в нужные моменты, чтобы они работали максимально эффективно.

Сама кювета, как правило, имеет обозначения, которые помогают пользователю определить, какой отсек для чего предназначен. Основные обозначения такие:

  • Отсек I или «А» — для предварительной стирки.
  • Отсек II или B — для основной стирки.
  • Отсек с символом снежинки, звёздочки или цветка — для кондиционера или ополаскивателя.

Эти символы помогают ориентироваться и дают понять, куда следует добавлять нужные средства.

— Если перепутать средства, стиральная машина продолжит работу, но эффект от стирки окажется ниже, а в некоторых случаях придётся запускать цикл заново, — объясняет эксперт компании Mashmaster и автор канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике».
стиральная машинкастиральная машинка
стиральная машинка. Фото: Изображение Midjourney

Основная стирка: главный этап очистки

Самый важный отсек — это II или B, предназначенный для основной стирки. Сюда добавляют гель или порошок, иногда отбеливатель. Именно в этом отделении средство попадает в барабан, когда начинается основная часть цикла. Здесь вода прогревается до нужной температуры (в зависимости от выбранного режима), и машина активно вращает бельё, что позволяет эффективно справляться с загрязнениями.

Важно помнить, что при отложенной стирке лучше не заливать жидкое моющее средство в отсек II, так как оно может слишком быстро стечь в барабан и начать работать раньше положенного времени. Для этого случая можно использовать специальный контейнер для геля или выбрать порошковую форму. Это помогает распределить воздействие моющего средства ровно в нужный момент.

— Если использовать слишком много средства, оно может не полностью вымыться из кюветы, что приведёт к образованию налёта и неприятного запаха, — предупреждает эксперт.

Кондиционер для белья: завершающий штрих

Отсек с символом цветка, снежинки или звёздочки — это место для кондиционера или ополаскивателя. Его добавляют для придания белью мягкости и аромата. Кондиционер попадает в барабан во время последнего полоскания, когда остатки моющих средств уже удалены, а бельё готовится к сушке. Главное правило здесь — не переливать средство выше отметки Max, иначе оно попадёт в барабан раньше времени и не успеет проявить свои свойства.

Кондиционеры делают ткань более приятной на ощупь, облегчают глажку и придают вещам стойкий аромат. Особенно этот этап стирки важен для деликатных тканей, которые нуждаются в бережном уходе.

Основная стиркаОсновная стирка
Основная стирка. Фото: Изображение Midjourney

Что произойдёт, если перепутать средства?

Перепутанные средства — это, конечно, не катастрофа, но они могут сильно повлиять на результат. Например, если порошок добавлен в отсек для кондиционера, то он попадёт в барабан только на этапе полоскания, а бельё останется почти нетронутым. В итоге, вы достанете из машины вещи, которые могут быть покрыты мыльными разводами и плохо промыты.

А если кондиционер добавить в отсек для основной стирки, то он попадёт к белью слишком рано и не окажет желаемого эффекта, а ткань останется грубой.

— Ошибки при распределении средств чаще всего приводят к тому, что результат стирки не оправдывает ожиданий, и приходится запускать цикл заново, что только увеличивает расход воды и энергии, — подчеркивает автор блога.

Профилактика ошибок: как правильно использовать кювету?

Чтобы не перепутать средства, важно внимательно изучить инструкцию к своей стиральной машине. Хотя большинство производителей придерживаются стандартных обозначений, встречаются и другие символы. Если в инструкции ничего не сказано о символах, можно поискать наклейку с информацией на самой машине.

Для упрощения запоминания можно воспользоваться советами опытных пользователей:

  • Первый отсек (предварительная стирка): всегда для средств, которые нужно активировать перед основной стиркой.
  • Второй отсек (основная стирка): для главного средства, будь то порошок или гель.
  • Третий отсек (ополаскиватель): предназначен для кондиционеров и добавок, которые не требуют длительного воздействия.
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