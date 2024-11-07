Почему бельё остаётся грязным и с разводами? Вы кладете порошок не в тот отсек!

Отсек с символом цветка, снежинки или звёздочки — это место для кондиционера или ополаскивателя. Его добавляют для придания белью мягкости и аромата. Кондиционер попадает в барабан во время последнего полоскания, когда остатки моющих средств уже удалены, а бельё готовится к сушке. Главное правило здесь — не переливать средство выше отметки Max, иначе оно попадёт в барабан раньше времени и не успеет проявить свои свойства.