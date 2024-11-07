mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 17:59

Published 7 ноября, 17:59

Modified 7 ноября, 18:56

Updated 7 ноября, 18:56

Пенсию за детей получают 65 000 жителей Башкирии

Пенсию за детей получают 65 000 жителей Башкирии

7 ноября 2024, 17:59
Фото: 1MI.
В Башкортостане действуют надбавки к пенсионным выплатам за иждивенцев — напомнили в региональном отделении Соцфонда России (СФР) в четверг, 7 ноября.

По данным регионального управления, льготой пользуются более 65 тысяч жителей региона. Речь идёт о выплатах за несовершеннолетних детей и студентов, находящихся на иждивении родителей-пенсионеров. Так, на одного иждивенца сумма выплаты составляет ₽2,7 тысячи, на двух — ₽5,4 тысячи, а на трёх — ₽8,1 тысячи. Повышается пенсия как для матери, так и для отца, однако не более чем на троих детей.

Заявление на получение льготы граждане могут подавать через портал «Госуслуги» и отделения СФР.

Снижение пенсионного возраста задумали в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в парламенте Башкирии предложили снизить пенсионный возраст для чиновниц — текст инициативы народные избранники уже отправили в Госдуму.

Читайте также:
Хабиров подписал важный указ о выплатахОстатки маткапитала раздают в БашкирииБойцов СВО освободили от долгов в Башкирии
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Деньги#Башкортостан#Россия#Несовершеннолетние#Пенсионеры#Парламент#Льготы#Пенсия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Госдума#Студенты#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Госуслуги#Белебей#Мелеуз#Пенсии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика