Пенсию за детей получают 65 000 жителей Башкирии

По данным регионального управления, льготой пользуются более 65 тысяч жителей региона. Речь идёт о выплатах за несовершеннолетних детей и студентов, находящихся на иждивении родителей-пенсионеров. Так, на одного иждивенца сумма выплаты составляет ₽2,7 тысячи, на двух — ₽5,4 тысячи, а на трёх — ₽8,1 тысячи. Повышается пенсия как для матери, так и для отца, однако не более чем на троих детей.