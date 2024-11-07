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Posted 7 ноября, 12:04

Published 7 ноября, 12:04

Modified 7 ноября, 12:14

Updated 7 ноября, 12:14

Лучше, чем «Чёрная пятница»! Выгода на жильё до 1750000 рублей от ГК «Жилой Квартал»

Лучше, чем «Чёрная пятница»! Выгода на жильё до 1750000 рублей от ГК «Жилой Квартал»

7 ноября 2024, 12:04
Фото: https://ru.freepik.com
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Реклама. ГК Жилой квартал, ИП Хазиахметова Лиана Зинфиловна. erid: LjN8KVaav
Традиционно в ноябре проводится самая любимая у россиян распродажа «Чёрная пятница», в рамках которой большинство магазинов и компаний дают привлекательные скидки.

Но в этом году есть компании, которые решили не ограничиваться парой дней, а подошли к вопросу более масштабно. Одной из них является крупнейший застройщик загородной недвижимости РБ ГК «Жилой Квартал».

— Этот год стал достаточно тяжёлым как для девелоперов, так и для покупателей недвижимости: отмена льготной ипотеки, ужесточение условий по «Семейной» программе, приостановка выдачи «Сельской» ипотеки и высокий рост базовых ставок сделали покупку недвижимости малодоступной для основного большинства. Поэтому мы, являясь клиентоориентированной компанией, решили дать нашим клиентам максимально выгодные условия для покупки недвижимости. Весь ноябрь Вас ждут уникальные цены на квартиры и дома с выгодой до 19%. Воспользовавшись этой акцией, вы можете купить жильё по сниженным ценам, а разницу потратить по своему усмотрению или приобрести жильё большей площадью чем планировали, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».

В рамках акции вы можете приобрести квартиру в комфортабельном ЖК «Сапфир» с выгодой до 1645000 рублей, и в загородном ЖК «Зубово Life Garden» с выгодой до 634000 рублей. Или собственный дом с выгодой до 1750000 рублей в одном из коттеджных посёлков: «Миллавереде», «Созвездие Цефей», «Зубово Life 3» и «Гудвилл Парк». При этом спец. цены действуют как на строящиеся, так и на готовые дома.

«Лучше, чем Чёрная пятница» от ГК «Жилой Квартал» — это:

  • 265 квартир + 40 загородных домов по акционным ценам;
  • специальные ипотечные программы от банков-партнеров;
  • удобные способы и условия покупки от застройщика.

Кроме того, вы можете воспользоваться отсрочкой платежа и услугой Трейд-ин, в рамках которой застройщик совершенно бесплатно[1] поможет продать вашу старую недвижимость по рыночной стоимости в максимально короткие сроки.

Также важно отметить, что каждый кто купит недвижимость в одном из проектов ГК «Жилой Квартал» в период с 1 января по 31 декабря 2024 года автоматически становится участником розыгрыша однокомнатной квартиры, который состоится 15 января 2025 года в прямом эфире телеканала БСТ.

Узнать больше о том как воспользоваться спец. предложением и о проектах ГК «Жилой Квартал» вы можете на сайте gkufa.ru, по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Комсомольская, 8, ул. З. Биишевой, 13, ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая, КП «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1, а и КП «Зубово Life 3», с. Зубово, ул. Народная, 1/1.

[1] Услуга предоставляется бесплатно при условии покупки недвижимости в ГК «Жилой Квартал».

Проектная декларация застройщика — на сайте наш. дом.рф.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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