Куда сходить в Уфе бесплатно на выходные

Posted 7 ноября, 18:32
Published 7 ноября, 18:32
Modified 7 ноября, 18:53
Updated 7 ноября, 18:53
Ряд детских показов и мероприятий планируется в «Арт-квадрате»:
Уфимский Центр местной активности в 14:00 10 ноября на Шафиева, 12/2 начнёт «благотворительную гаражку» (16+). Стартует она с мастер-класса по рисованию пастелью. В 15:30 посетители смогут посетить мастер-класс по шитью из фетра и ткани, а также раскрашиванию гипсовых магнитов. В программе, кроме того — аромадиагностика и мини-лекция о нумерологии. Ещё одну лекцию проведет местный автор на тему «Как воплотить мечту: написать и издать свою книгу».
Практически все выходные будут идти непрекращающиеся снегопады, переходящие порой в снег с дождём. Однако если вас это не пугает, можно интересно провести своё время на выходных за прогулками в парках. Самые популярные из них по версии туристических сайтов:
Стоит внимания и один из самых интересных пеших маршрутов города — знаменитое «Уфимское ожерелье». Ознакомиться с маршрутом можно на карте.
Можно также посетить смотровые площадки: у памятника Салавата Юлаева, а также в Саду Салавата Юлаева, у «Висячего камня» и у трамплина, попасть в который можно через лесную дорогу у одноимённой остановки.