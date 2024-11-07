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Posted 7 ноября, 18:32

Published 7 ноября, 18:32

Modified 7 ноября, 18:53

Updated 7 ноября, 18:53

Насыщенные выходные ждут Уфу

Куда сходить в Уфе бесплатно на выходные

7 ноября 2024, 18:32
Фото: arch.gorodufa.ru.

Насыщенные выходные ждут Уфу

Подходит к концу первая рабочая неделя ноября — читайте в афише Mkset, какие бесплатные развлечения предлагают в столице Башкирии на этом уик-энде.

Спектакли

Ряд детских показов и мероприятий планируется в «Арт-квадрате»:

  • 8 ноября
    • Спектакль «Чужих меж нами нет» (6+), 19:00, вторая сцена;
  • 9 ноября
    • «Мертвая царевна» (6+), 11:00, вторая сцена;
  • 10 ноября
    • детская программа «Еното-пати» (6+), вторая сцена, 11:00;
    • детская программа «Весёлые приключения» (6+), сквер, 15:00;

Благотворительная ярмарка

Уфимский Центр местной активности в 14:00 10 ноября на Шафиева, 12/2 начнёт «благотворительную гаражку» (16+). Стартует она с мастер-класса по рисованию пастелью. В 15:30 посетители смогут посетить мастер-класс по шитью из фетра и ткани, а также раскрашиванию гипсовых магнитов. В программе, кроме того — аромадиагностика и мини-лекция о нумерологии. Ещё одну лекцию проведет местный автор на тему «Как воплотить мечту: написать и издать свою книгу».

Парки, скверы и смотровые площадки

Практически все выходные будут идти непрекращающиеся снегопады, переходящие порой в снег с дождём. Однако если вас это не пугает, можно интересно провести своё время на выходных за прогулками в парках. Самые популярные из них по версии туристических сайтов:

  • Этнический парк «Ватан»;
  • Парк Победы в Черниковке;
  • Сад культуры и отдыха им. С. Т. Аксакова;
  • Уфимский ботанический сад;
  • Парк им. Якутова;
  • Парк Лесоводов Башкирии;
  • Парк им. М. Гафури.

Стоит внимания и один из самых интересных пеших маршрутов города — знаменитое «Уфимское ожерелье». Ознакомиться с маршрутом можно на карте.

Можно также посетить смотровые площадки: у памятника Салавата Юлаева, а также в Саду Салавата Юлаева, у «Висячего камня» и у трамплина, попасть в который можно через лесную дорогу у одноимённой остановки.

Уфу на выходных накроют снегопады
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Ранее Mkset также сообщал о прогнозе погоды в Уфе и Башкирии на ближайшие выходные.

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