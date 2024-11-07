Куда сходить в Уфе бесплатно на выходные

Уфимский Центр местной активности в 14:00 10 ноября на Шафиева, 12/2 начнёт «благотворительную гаражку» (16+). Стартует она с мастер-класса по рисованию пастелью. В 15:30 посетители смогут посетить мастер-класс по шитью из фетра и ткани, а также раскрашиванию гипсовых магнитов. В программе, кроме того — аромадиагностика и мини-лекция о нумерологии. Ещё одну лекцию проведет местный автор на тему «Как воплотить мечту: написать и издать свою книгу».