Кость нашли в мочевом пузыре мужчины в Башкирии

Бригада скорой помощи доставила 70-летнего мужчину в приемное отделение местного учреждения здравоохранения с жалобами на трудности с мочеиспусканием и изменившийся цвет мочи. Пациента госпитализировали. Медики Бирска срочно провели необходимые обследования и с помощью компьютерной томографии обнаружили инородный объект в мочевом пузыре. Как оказалось, здоровье и жизнь пенсионера оказались под угрозой из-за невнимательности во время еды. Он употреблял в пищу мясо. Спешка привела к проблемам. Мужчина, в итоге, оказался на операционном столе хирургов. Проблемы с его здоровьем дошли даже до Уфы.