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Posted 7 ноября, 09:42

Published 7 ноября, 09:42

Modified 7 ноября, 09:44

Updated 7 ноября, 09:44

Кость нашли в мочевом пузыре мужчины в Башкирии

Кость нашли в мочевом пузыре мужчины в Башкирии

7 ноября 2024, 09:42
Фото: Минздрав Башкортостана.
Врачи Бирской больницы оказали помощь 70-летнему пациенту, сообщает в четверг, 7 ноября, Минздрав Башкортостана.

Бригада скорой помощи доставила 70-летнего мужчину в приемное отделение местного учреждения здравоохранения с жалобами на трудности с мочеиспусканием и изменившийся цвет мочи. Пациента госпитализировали. Медики Бирска срочно провели необходимые обследования и с помощью компьютерной томографии обнаружили инородный объект в мочевом пузыре. Как оказалось, здоровье и жизнь пенсионера оказались под угрозой из-за невнимательности во время еды. Он употреблял в пищу мясо. Спешка привела к проблемам. Мужчина, в итоге, оказался на операционном столе хирургов. Проблемы с его здоровьем дошли даже до Уфы.

— В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что 70-летний мужчина проглотил кость во время еды, не заметив этого из-за установленных у него зубных протезов. Кость прошла через весь желудочно-кишечный тракт, повредив стенку сигмовидной кишки и пробив мочевой пузырь, что привело к образованию свища, — уточняют анамнез 70-летнего пациента из Бирска в Минздраве Башкирии. — Он и доставлял дискомфорт пациенту.

Врачи больницы в Бирске запросили консультацию у коллег из РКБ имени Г. Г. Куватова. Было решено срочно оперировать. Бирские медики произвели операцию, устранив угрозу для жизни пациента. После успешного лечения он был выписан. Судя по приложенным к сообщению медиков снимкам, через организм пациента прошла куриная косточка. Причем, довольно крупная.

— Пожилым людям, пользующимся зубными протезами, следует проявлять особую осторожность. Эти конструкции могут снижать чувствительность зубов и десен, что увеличивает вероятность проглатывания твердых предметов, таких как кости, — напоминают основные правила безопасности при использовании фальш-зубов в Минздраве Республики Башкортостан.

Дети-копилки обнаружены в Башкирии
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Напомним, ранее медики в Башкирии перечислили топ инородных предметов, которые им приходится доставать из пациентов. Чаще всего их проглатывают дети. В организмах пациентов находят много интересно, даже российскую валюту. А магнитные игрушки и прочие мелкие механизмы детских забав уже стали привычной практикой.

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