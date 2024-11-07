Кость нашли в мочевом пузыре мужчины в Башкирии

Posted 7 ноября, 09:42
Published 7 ноября, 09:42
Modified 7 ноября, 09:44
Updated 7 ноября, 09:44
Бригада скорой помощи доставила 70-летнего мужчину в приемное отделение местного учреждения здравоохранения с жалобами на трудности с мочеиспусканием и изменившийся цвет мочи. Пациента госпитализировали. Медики Бирска срочно провели необходимые обследования и с помощью компьютерной томографии обнаружили инородный объект в мочевом пузыре. Как оказалось, здоровье и жизнь пенсионера оказались под угрозой из-за невнимательности во время еды. Он употреблял в пищу мясо. Спешка привела к проблемам. Мужчина, в итоге, оказался на операционном столе хирургов. Проблемы с его здоровьем дошли даже до Уфы.
— В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что 70-летний мужчина проглотил кость во время еды, не заметив этого из-за установленных у него зубных протезов. Кость прошла через весь желудочно-кишечный тракт, повредив стенку сигмовидной кишки и пробив мочевой пузырь, что привело к образованию свища, — уточняют анамнез 70-летнего пациента из Бирска в Минздраве Башкирии. — Он и доставлял дискомфорт пациенту.
Врачи больницы в Бирске запросили консультацию у коллег из РКБ имени Г. Г. Куватова. Было решено срочно оперировать. Бирские медики произвели операцию, устранив угрозу для жизни пациента. После успешного лечения он был выписан. Судя по приложенным к сообщению медиков снимкам, через организм пациента прошла куриная косточка. Причем, довольно крупная.
— Пожилым людям, пользующимся зубными протезами, следует проявлять особую осторожность. Эти конструкции могут снижать чувствительность зубов и десен, что увеличивает вероятность проглатывания твердых предметов, таких как кости, — напоминают основные правила безопасности при использовании фальш-зубов в Минздраве Республики Башкортостан.
Напомним, ранее медики в Башкирии перечислили топ инородных предметов, которые им приходится доставать из пациентов. Чаще всего их проглатывают дети. В организмах пациентов находят много интересно, даже российскую валюту. А магнитные игрушки и прочие мелкие механизмы детских забав уже стали привычной практикой.