Кошка не спасет: способы борьбы с мышами, которые действительно работают!

Но появление мышей — это не просто неудобство. Мыши могут быть источником неприятного запаха, нарушать покой и даже становиться опасными переносчиками болезней. Они способны наносить вред мебели и стенам, оставляя характерные следы, а их моча и шерсть представляют угрозу для здоровья. Как же тогда защитить дом от мышей и предотвратить их нашествие?