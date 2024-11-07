Как купить квартиру в Уфе, практические рекомендации и обзор новостроек

Posted 7 ноября, 06:15
Published 7 ноября, 06:15
Modified 7 ноября, 06:17
Updated 7 ноября, 06:17
Новостройки становятся еще более недоступными большинству жителей республики.
При средней заработной по данным ГородРабот.ру, средняя зарплата в Уфе за 2024 год составила — 80 289 рублей. За месяц заработная плата изменилась на 2,4% — с 78 370 до 80 289 рублей. Но при этом в предложениях от работодателей средняя зарплата — 50 000 рублей.
Сколько потребуется копить на первоначальный взнос для покупки двухкомнатной квартиры среднестатистической семье с двумя детьми? Новый «Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков» в перечне требований к заемщикам, указывает на следующее:
Срок ипотеки не более 30 лет и на сумму не выше 80% от цены квартиры.
Можно погасить сумму материнским капиталом или суммой от продажи другого жилья или деньгами от государства или работодателя. — теперь банк ужесточил требования подтверждающие платежеспособность покупателя. Первоначальный взнос только — за счет собственных средств заемщика.
Стандарт станет обязательным для банков с 1 января 2025 года и относится ко всем договорам, заключенных после этой даты.
Предложений на рынке первичного жилья в Уфе сегодня множество, в разных районах города, многочисленными вариантов планировок и видов отделки.
«Видинеевский» отличается тем, что застройщик АО «УЗЭМИК» выставляет на продажу только готовые квартиры, в сданных в эксплуатацию домах. Покупателю не нужно ждать.
ЖК Vidineevsky распологается в центре города на пересечении улиц Пархоменко, Бульвара Ибрагимова, Большой Гражданской и Кировоградской. Большая часть территории ЖК уже обустроена. Квартиры комфорт класса, большой двор-парк.
Дома возводятся из монолитного железобетонного каркаса с заполнением из глиняного керамического кирпича.
Стоимость однокомнатной квартиры — 7 692 400 руб. , 217 915 руб. за м²
Ипотечный платеж в месяц от 106 420 руб. в месяц
Отзыв жителя о жизни в ЖК .
— Плюсов много: район, качество домов, отличный двор. Зелено, классные спортивные площадки. Все необходимое в пешей доступности. Минусы — это слышимость в квартирах, хочу сделать шумоизоляцию и парковка у дома — кто успел, тот встал. Места всем не хватает, — Александр, житель квартала «Виденеевский».
Застройщик ООО «СЗ СУ1-УНИВЕРМАГ»
Расположен на ул. Братьев Кадомцевых Жилой комплекс «Le CRISTAL» состоит из 2-ух монолитно-кирпичных зданий. Квартиры без внутренней отделки. Прилегающей территории с детскими и спортивными площадками, гостевой автостоянкой и озеленением. Сдача в 4 кв. 2025
Стоимость жилья от 7,05 до 31,91 млн. рублей
Застройщик ГК «Строитэк». Кузнецовский затон.
Жилой комплекс «Свобода» состоит из 3 монолитно-кирпичных зданий. Квартиры от одно — до пятикомнатных, есть двухуровневые, общей площадью от 23.28 до 137.29 кв. м. Внутренняя отделка не выполняется.
Прилегающая территория с детскими и спортивными площадками, гостевой автостоянкой и озеленением. Предусмотрен подземный паркинг. Первые этажи под коммерческие помещения. Сдача в 3 кв. 2024
от 4,71 до 13,46 млн. рублей.
Комментарий покупательницы квартиры в ЖК «Свобода».
— Мне нравится расположение дома, как же здорово рядом с рекой жить! Природа рядом. Архитектура дом не как у всех. Вид из окна будет потрясающий.Я думаю, что в перспективе это будет классный район, делиться Эльвира, — будущий новосел.
ЖК «Город Природы»
Застройщик — DARS Development ул. Ивана Спатара.
Жилой комплекс «Город Природы» представляет собой комплексную застройку, состоящую из кирпичных и монолитно-кирпичных зданий. Квартиры с разными планировками: от студий до трехкомнатных общей площадью от 25,37 до 73,07 кв. м. Внутренняя отделка представлена в трех вариантах: черновая, получистовая и чистовая.
Благоустройство прилегающей территории включает в себя организацию детских и спортивных площадок, зон отдыха и озеленение. Предусмотрены открытые гостевые парковки. Первые этажи отведены под коммерческие помещения. В шаговой доступности находятся продовольственные магазины, лес и берег реки Белая.
Строительство происходит поэтапно. Часть домов введена в эксплуатацию. Другие запланированы на 3 квартал 2025 года и на 2 квартал 2026 года
Цена квартир от 2,72 до 7,04 млн. рублей. За месяц поднялась на 1%.
Отзывы жильцов ЖК «Город природы» разные.
— Живем два месяца. В квартире повышенная влажность, будем ставить кондиционер, без предупреждения пару раз отключали воду. Уличное освещение отсутствует. Мусор летает по двору, — делится Альберт, житель ЖК «Город природы».
Есть позитивные мнения.
— Во дворах зелено, закрытые детские площадки без машин. Автобус ездит с самого ЖК, причем каждые 10 минут. Есть магазины. А главное чистый воздух, — рассказал Диля, новосел ЖК «Город природы».
Застройщик «Жилстройинвест, расположен на ул. Р.Зорге.
ЖК представляет собой комплексную застройку, состоящую из монолитно-кирпичных зданий. Застройщиком спроектированы квартиры с различными планировками. Внутренняя отделка не осуществляется. Благоустройство прилегающей территории включает в себя организацию детских игровых и спортивных площадок, гостевой автостоянки, а также озеленение, фонтан, зоны для воркаута, двухуровневый паркинг. В шаговой доступности детские сады, школы, продуктовые магазины, остановки общественного транспорта. Сдача в 4 кв. 2024.
Стоимость от 11,62 до 69,3 млн. рублей, и несмотря на высокую стоимость, цены за месяц повысились еще на 2%.
— Красивое место, но очень плотно стоят дома, окно в окно, по сути человейник по завышенной цене из-за местоположения, — пишет Сергей.
Однако, в отзывах люди отмечают, интересные планировки, красивые входные группы, качество и ухоженные дворовые территории.
Экспертное мнение руководитель Ипотечного бюро — Камилы Фазлыевой.
— Падения цен на жилье не будет. Кроме очевидных причин: рост цен на строительные материалы, рост ставки ЦБ. Это не выгодно всем участников рынка недвижимости, кроме самих покупателей. Застройщики, банки и другие причастные не заинтересованы в снижении цен.
Таке эксперт отметила, что банки подняли сумму первоначального взноса до 50% даже для семейной ипотеки.
— Много ли семей могут позволить выложить половину стоимости жилья наличными денежными средствами даже с учетом материнского капитала, при нынешних ценах такие суммы неподъемны большей части населения, — комментирует Камила Фазлыева.
Вот типичная история наших дней, рассказанная уфимцем 26 лет.
— Живу с девушкой, оба работаем. Снимаем квартиру в Сипайлово. Вроде не шикуем, не тратим деньги бездумно. Откладывали на собственное жилье, но пока из сбережений удалось купить новую машину, так как на моей новой работе нужно авто. Зарплата на двоих около 140 тыс. в месяц. Вроде бы и деньги на счету есть, и если бы жильё с момента начала накоплений не поднялось в цене, мы бы смогли внести первый взнос и платить за ипотеку собственного жилья., а не дяде за съемную. А так, это откладывание напоминает гонку за ростом цен на жильё, — Дмитрий, Уфа, водитель-экспедитор.
У многих сложилось твердое мнение, что позволить купить себе квартиру, могут единицы. Чаще всего жилье достается от бабушек — дедушек, родителей. Остальные либо снимают, либо берут в ипотеку. Только теперь она становится все недоступнее.
31 октября правительство решило дофинансировать программу семейной ипотеки. Распределение этих средств между кредитными организациями уже началось. На предоставление банками кредитов по программе «Семейная ипотека» был выделен дополнительный лимит в размере 350 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Дом.рф.
Камила Фазлыева прокомментировала эту информацию на своем сайте fazlyeva.com.
— Полагаю, этой суммы достаточно до окончания 2024 года с условием тех ограничений, которые ввели банки: повышенный первоначальный взнос, комиссия за его снижение за счет заемщика и другие, Получить семейную ипотеку уже не так просто, как это было до 1 июля, требования банков ужесточены. Тем не менее, большое количество заявок ожидает новых лимитов, — отметила эксперт.
В тоже время, опытный специалист предостерегает от суеты в вопросах покупки квартир, а также рекомендует заранее уточнять у банков — принимают ли они завки на семейную ипотеку. Не стоит поддаваться ажиотажу, — подытожила эксперт.