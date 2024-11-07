Как купить квартиру в Уфе, практические рекомендации и обзор новостроек

При средней заработной по данным ГородРабот.ру, средняя зарплата в Уфе за 2024 год составила — 80 289 рублей. За месяц заработная плата изменилась на 2,4% — с 78 370 до 80 289 рублей. Но при этом в предложениях от работодателей средняя зарплата — 50 000 рублей.