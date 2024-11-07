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Posted 7 ноября, 05:00

Published 7 ноября, 05:00

Modified 7 ноября, 07:18

Updated 7 ноября, 07:18

Диверсант жил в Уфе с любовницей

Известны новые подробности о диверсии на железной дороге в Уфе

7 ноября 2024, 05:00
Фото: 1MI.

Диверсант жил в Уфе с любовницей

О новом факте в деле о диверсии на железной дороге, сообщает в четверг, 7 ноября, собственный источник Mkset.

В начале ноября 2024 года Уфа оказалась в центре внимания после громкой диверсии, произошедшей на железнодорожном пути между станциями Дёма и Черниковка. В результате инцидента с рельсов сошло 22 вагона с углем, что вызвало значительные разрушения и потребовало почти суток работы более ста пятидесяти специалистов для устранения последствий. Однако теперь стали известны новые подробности о человеке, который может стоять за этим происшествием.

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Как ранее сообщал Mkset, подозреваемым оказался 31-летний мужчина житель Ставропольского края. Как оказалось, он долгое время проживал в Уфе вместе со своей подругой. По предварительной версии, в 2024 году его завербовала СБУ и предложила пойти на преступление. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье 281 УК РФ «Диверсия», которая может грозить мужчине наказанием вплоть до 20 лет лишения свободы.

Напомним, движение пассажирских поездов не пострадало — диверсия была направлена исключительно против товарного поезда с углем.

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