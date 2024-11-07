Известны новые подробности о диверсии на железной дороге в Уфе

В начале ноября 2024 года Уфа оказалась в центре внимания после громкой диверсии, произошедшей на железнодорожном пути между станциями Дёма и Черниковка. В результате инцидента с рельсов сошло 22 вагона с углем, что вызвало значительные разрушения и потребовало почти суток работы более ста пятидесяти специалистов для устранения последствий. Однако теперь стали известны новые подробности о человеке, который может стоять за этим происшествием.