Из Уфы выдворены 33 нелегала

Каждый из выдворяемых признан виновным в административном правонарушении согласно части 1.1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Суд назначил им штрафы и принудительное выдворение за пределы страны. С начала 2024 года судебные приставы уже провели процедуру административного выдворения для 1247 нелегально проживающих иностранцев в Башкирии.