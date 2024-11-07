Из Уфы выдворены 33 нелегала

Posted 7 ноября, 05:06
Published 7 ноября, 05:06
Modified 7 ноября, 05:08
Updated 7 ноября, 05:08
Как стало известно, за один день было осуществлено выдворение 33 иностранных граждан, которые нарушили правила пребывания на территории России. К основным причинам административного выдворения относятся несвоевременное продление регистрации и совершение противоправных действий, угрожающих государственной безопасности и общественному порядку.
Как отметил начальник отделения специального назначения Главного управления ФССП России по Республике Башкортостан Урал Хафизов, важной частью процесса является досмотр личных вещей выдворяемых. Нередко у них находят запрещенные предметы — от ножей до отверток. Бывали случаи, когда мигранты пытались причинить себе вред или сбежать, чтобы избежать депортации.
Каждый из выдворяемых признан виновным в административном правонарушении согласно части 1.1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Суд назначил им штрафы и принудительное выдворение за пределы страны. С начала 2024 года судебные приставы уже провели процедуру административного выдворения для 1247 нелегально проживающих иностранцев в Башкирии.
Как ранее сообщал Mkset, в Кушнаренковском районе индивидуальный предприниматель, попал в неприятную историю с законом из-за работающего на него мигранта.