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Posted 7 ноября, 05:06

Published 7 ноября, 05:06

Modified 7 ноября, 05:08

Updated 7 ноября, 05:08

Из Уфы выдворены 33 нелегала

Из Уфы выдворены 33 нелегала

7 ноября 2024, 05:06
Фото: ГУФССП России по РБ.
Судебные приставы региона установили новый рекорд по количеству выдворяемых граждан, сообщает в четверг, 7 ноября, ГУФССП России по Республике Башкортостан.

Как стало известно, за один день было осуществлено выдворение 33 иностранных граждан, которые нарушили правила пребывания на территории России. К основным причинам административного выдворения относятся несвоевременное продление регистрации и совершение противоправных действий, угрожающих государственной безопасности и общественному порядку.

Как отметил начальник отделения специального назначения Главного управления ФССП России по Республике Башкортостан Урал Хафизов, важной частью процесса является досмотр личных вещей выдворяемых. Нередко у них находят запрещенные предметы — от ножей до отверток. Бывали случаи, когда мигранты пытались причинить себе вред или сбежать, чтобы избежать депортации.

Каждый из выдворяемых признан виновным в административном правонарушении согласно части 1.1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Суд назначил им штрафы и принудительное выдворение за пределы страны. С начала 2024 года судебные приставы уже провели процедуру административного выдворения для 1247 нелегально проживающих иностранцев в Башкирии.

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Как ранее сообщал Mkset, в Кушнаренковском районе индивидуальный предприниматель, попал в неприятную историю с законом из-за работающего на него мигранта.

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