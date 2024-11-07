ЕР запустила перезагрузку института сторонников для повышения эффективности работы

Также партия нацелена на развитие отечественной экономики в условиях санкционного давления. Якушев подчеркнул, что ЕР поможет НКО получить финансовую поддержку. Также он одобрил предложения сторонников по организации передвижных мастерских по протезированию и спортивной реабилитации, по развитию школьного курса «Основы безопасности и защиты Родины». Эти меры направлены на помощь участникам СВО и будут реализованы в сотрудничестве с Минпросвещения России.