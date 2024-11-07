mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 11:39

Published 7 ноября, 11:39

Modified 7 ноября, 11:41

Updated 7 ноября, 11:41

ЕР запустила перезагрузку института сторонников для повышения эффективности работы

ЕР запустила перезагрузку института сторонников для повышения эффективности работы

7 ноября 2024, 11:39
Фото: ER.RU.
В центральном исполкоме «Единой России» прошел двухдневный семинар-совещание для представителей региональных советов сторонников из всех субъектов страны.

Основная тема мероприятия — обновление системы взаимодействия сторонников с исполнительными органами партии, обсуждение их роли в партийном строительстве и предвыборных кампаниях.

На планерном заседании выступил врио секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев. Он отметил важность института сторонников партии, сказав, что все партийцы в начале проходят этот этап. По его словам, теперь этот институт будет перезагружен, чтобы все понимали задачи, стоящие перед партией на местах.

К наиболее важным направлениям работы института сторонников относится поддержка участников специальной военной операции и их семей, включая законодательное сопровождение. ЕР самая многочисленная фракция в Госдуме и активно продвигает инициативы, поступающие от сторонников на местах.

Также партия нацелена на развитие отечественной экономики в условиях санкционного давления. Якушев подчеркнул, что ЕР поможет НКО получить финансовую поддержку. Также он одобрил предложения сторонников по организации передвижных мастерских по протезированию и спортивной реабилитации, по развитию школьного курса «Основы безопасности и защиты Родины». Эти меры направлены на помощь участникам СВО и будут реализованы в сотрудничестве с Минпросвещения России.

На семинаре говорили и о возможности сокращения времени пребывания в статусе сторонника перед вступлением в партию. Якушев предложил установить четкие стандарты для получения членства, исключающие автоматическое зачисление по истечении полугода.

По итогам совещания Якушев сообщил, что подобные встречи ранее состоялись с первичными отделениями партии и руководителями региональных исполкомов в рамках подготовки к федеральной кампании 2026 года, сообщает сайт партии ER.RU.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика