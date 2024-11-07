ЕР запустила перезагрузку института сторонников для повышения эффективности работы

Posted 7 ноября, 11:39
Published 7 ноября, 11:39
Modified 7 ноября, 11:41
Updated 7 ноября, 11:41
Основная тема мероприятия — обновление системы взаимодействия сторонников с исполнительными органами партии, обсуждение их роли в партийном строительстве и предвыборных кампаниях.
На планерном заседании выступил врио секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев. Он отметил важность института сторонников партии, сказав, что все партийцы в начале проходят этот этап. По его словам, теперь этот институт будет перезагружен, чтобы все понимали задачи, стоящие перед партией на местах.
К наиболее важным направлениям работы института сторонников относится поддержка участников специальной военной операции и их семей, включая законодательное сопровождение. ЕР самая многочисленная фракция в Госдуме и активно продвигает инициативы, поступающие от сторонников на местах.
Также партия нацелена на развитие отечественной экономики в условиях санкционного давления. Якушев подчеркнул, что ЕР поможет НКО получить финансовую поддержку. Также он одобрил предложения сторонников по организации передвижных мастерских по протезированию и спортивной реабилитации, по развитию школьного курса «Основы безопасности и защиты Родины». Эти меры направлены на помощь участникам СВО и будут реализованы в сотрудничестве с Минпросвещения России.
На семинаре говорили и о возможности сокращения времени пребывания в статусе сторонника перед вступлением в партию. Якушев предложил установить четкие стандарты для получения членства, исключающие автоматическое зачисление по истечении полугода.
По итогам совещания Якушев сообщил, что подобные встречи ранее состоялись с первичными отделениями партии и руководителями региональных исполкомов в рамках подготовки к федеральной кампании 2026 года, сообщает сайт партии ER.RU.