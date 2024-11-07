mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 08:08

Published 7 ноября, 08:08

Modified 7 ноября, 14:54

Updated 7 ноября, 14:54

Учителя начальных классов в Уфе наказали за грубость к ученикам

Буллинг в уфимской школе отрикошетил в директора

7 ноября 2024, 08:08
Фото: 1MI.

Учителя начальных классов в Уфе наказали за грубость к ученикам

Прокуратура Башкирии решила вмешаться в ситуацию с неподобающим поведением педагога, сообщает в четверг, 7 ноября, пресс-служба ведомства.

Как стало известно, в соцсетях появилась информация о том, что учительница начальных классов использовала неприемлемые методы общения с детьми во время уроков. Эта ситуация не осталась незамеченной — прокуратура Октябрьского района провела проверку.

В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что педагог действительно применял психическое давление на своих учеников. Грубые слова и уничижительные выражения стали обычным делом на уроках математики, учительница превратила занятия в настоящий стресс для детей.

По итогу, в отношении директора уфимской школы было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.57 КоАП РФ за нарушение прав обучающихся. Кроме того, прокуратура внесла представление о недопущении подобных инцидентов в будущем.

Девочку избили в школьной столовой
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке в школе №32 буфетчица подралась со школьницей из-за не прошедшей оплаты за булочку.

Читайте также:
Агрессивного отца ищут в УфеПутин повысил министра из БашкирииЗнаменитого артиста похоронят в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Соцсети#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Буллинг#Белебей#Директор#Мелеуз#Педагог#Нарушение прав обучающихся#Психическое давление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика