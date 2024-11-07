Буллинг в уфимской школе отрикошетил в директора

Posted 7 ноября, 08:08
Published 7 ноября, 08:08
Modified 7 ноября, 14:54
Updated 7 ноября, 14:54
Как стало известно, в соцсетях появилась информация о том, что учительница начальных классов использовала неприемлемые методы общения с детьми во время уроков. Эта ситуация не осталась незамеченной — прокуратура Октябрьского района провела проверку.
В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что педагог действительно применял психическое давление на своих учеников. Грубые слова и уничижительные выражения стали обычным делом на уроках математики, учительница превратила занятия в настоящий стресс для детей.
По итогу, в отношении директора уфимской школы было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.57 КоАП РФ за нарушение прав обучающихся. Кроме того, прокуратура внесла представление о недопущении подобных инцидентов в будущем.
Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке в школе №32 буфетчица подралась со школьницей из-за не прошедшей оплаты за булочку.