Автобус снова врезался в столб в Уфе

Posted 7 ноября, 10:11
Published 7 ноября, 10:11
Modified 7 ноября, 10:15
Updated 7 ноября, 10:15
Новое ДТП с участие общественного транспорта произошло в Уфе. Теперь в столб с заснеженной дороги вылетел автобус «НефАЗ». Общественный транспорт перевозил пассажиров по маршруту №51А. На момент аварии, которая произошла на проспекте Октября в Уфе, в салоне маршрутного автобуса находились два десятка пассажиров. Есть пострадавшие от столкновения автобуса с опорой коммунальной инфраструктуры.
— В первом часу дня 7 ноября, водитель, управляя автобусом №51А, следуя по проспекту Октября напротив дома №178, не справился с управлением и допустил наезд на электроопору. В результате дорожной аварии пассажир автобуса с различными травмами был доставлен в больницу, — сообщает ГАИ Уфы.
Дорожные условия, в которых приходилось выполнять перевозку, можно оценить на фото ниже.
Ранее, 6 ноября, в районе дома №43 по улице 50 лет СССР в Уфе со столбом столкнулся «ПАЗик». В этой аварии получил травмы один пассажир.