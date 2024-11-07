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Posted 7 ноября, 10:11

Published 7 ноября, 10:11

Modified 7 ноября, 10:15

Updated 7 ноября, 10:15

Автобус врезался в столб в Уфе

Автобус снова врезался в столб в Уфе

7 ноября 2024, 10:11
Фото: ГАИ Уфы.

Автобус врезался в столб в Уфе

За последние сутки после сильного снегопада на городских дорогах зафиксированы уже два ДТП с участием общественного транспорта, сообщает в четверг, 7 ноября, ГАИ Уфы.

Новое ДТП с участие общественного транспорта произошло в Уфе. Теперь в столб с заснеженной дороги вылетел автобус «НефАЗ». Общественный транспорт перевозил пассажиров по маршруту №51А. На момент аварии, которая произошла на проспекте Октября в Уфе, в салоне маршрутного автобуса находились два десятка пассажиров. Есть пострадавшие от столкновения автобуса с опорой коммунальной инфраструктуры.

— В первом часу дня 7 ноября, водитель, управляя автобусом №51А, следуя по проспекту Октября напротив дома №178, не справился с управлением и допустил наезд на электроопору. В результате дорожной аварии пассажир автобуса с различными травмами был доставлен в больницу, — сообщает ГАИ Уфы.

Дорожные условия, в которых приходилось выполнять перевозку, можно оценить на фото ниже.

Фото: ГАИ Уфы
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Ранее, 6 ноября, в районе дома №43 по улице 50 лет СССР в Уфе со столбом столкнулся «ПАЗик». В этой аварии получил травмы один пассажир.

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