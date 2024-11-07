Автобус снова врезался в столб в Уфе

Новое ДТП с участие общественного транспорта произошло в Уфе. Теперь в столб с заснеженной дороги вылетел автобус «НефАЗ». Общественный транспорт перевозил пассажиров по маршруту №51А. На момент аварии, которая произошла на проспекте Октября в Уфе, в салоне маршрутного автобуса находились два десятка пассажиров. Есть пострадавшие от столкновения автобуса с опорой коммунальной инфраструктуры.