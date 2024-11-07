Актуальные мобильные приложения в России выпустили обновления

Posted 7 ноября, 11:54
Published 7 ноября, 11:54
Modified 7 ноября, 11:56
Updated 7 ноября, 11:56
АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») выпустила мобильное приложение для клиентов розничной сети АЗС компании.
В приложение интегрирована карта России, где можно отследить расположение автозаправочных станций компании, ставить им оценки и оставлять отзывы.
Приложение работает с виртуальной картой программы лояльности — при наличии зарегистрированной пластиковой карты. Функционал по начислению и списанию бонусов сохранился, при этом основным элементом дизайна пластиковых карт и мобильного приложения стал универсальный символ — зеленый сигнал светофора, отсюда и название программы лояльности «Зеленый свет». Пластиковая карта лояльности со старым дизайном также продолжает работать.
Программа лояльности физических лиц функционирует на АЗС «Башнефть» с 2015 года. На данный момент у программы лояльности более 1,35 млн активных участников в год. В 14 регионах РФ работает 541 АЗС компании.
Обновления вышли и у приложения ФНС. Обновленный сервис позволяет налогоплательщику физическому лицу в режиме онлайн контролировать наличие начислений и задолженности по налогам, взаимодействовать с налоговыми органами в электронном виде. Теперь в приложении доступны различные функции — в частности, получение информации о сальдо ЕНС, получение информации о наличии предстоящих платежей и рекомендуемого платежа для пополнения, просмотр сведений об объектах имущества, о доходах, просмотр сведений по декларациям и оформление коротких сценариев на налоговые вычеты и заявление дохода, а также получение сертификата неквалифицированной электронной подписи.
Обновленный дизайн «Госуслуг» расположил часто используемые функции на главной странице. Среди ключевых нововведений — возможность регистрации и авторизации через единую биометрическую систему. Также внедрены новые способы уведомления пользователей о статусе заявок, а также усовершенствован механизм обратной связи.
В рамках обновления также учтены пожелания пользователей, собранные в ходе опросов и анализа поведения в приложении, — в основном, это касается более интуитивно понятного интерфейса.