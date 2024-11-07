Актуальные мобильные приложения в России выпустили обновления

Обновления вышли и у приложения ФНС. Обновленный сервис позволяет налогоплательщику физическому лицу в режиме онлайн контролировать наличие начислений и задолженности по налогам, взаимодействовать с налоговыми органами в электронном виде. Теперь в приложении доступны различные функции — в частности, получение информации о сальдо ЕНС, получение информации о наличии предстоящих платежей и рекомендуемого платежа для пополнения, просмотр сведений об объектах имущества, о доходах, просмотр сведений по декларациям и оформление коротких сценариев на налоговые вычеты и заявление дохода, а также получение сертификата неквалифицированной электронной подписи.