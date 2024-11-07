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Posted 7 ноября, 08:40

Published 7 ноября, 08:40

Modified 7 ноября, 08:42

Updated 7 ноября, 08:42

Адвокат Гиркина будет ходатайствовать о его переводе в колонию-поселение

7 ноября 2024, 08:40
Адвокат Игоря Гиркина (Стрелкова), который ранее занимал должность министра обороны Донецкой Народной Республики, Александр Молохов планирует подать ходатайство о переводе его в колонию-поселение.

Ридус» пишет, что Молохов заявил о намерении обратиться с ходатайством о замене типа исправительного учреждения на колонию-поселение, чтобы улучшить условия содержания Гиркина. Затем можно будет обсудить возможность условно-досрочного освобождения. Ранее адвокат сообщил, что здоровье Гиркина стабильное (ранее он жаловался на проблемы с сердцем). В начале текущего года Гиркина осудили на 4 года лишения свободы. Правоохранители изучили его публикации в соцсетях и выявили призывы к экстремизму.

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