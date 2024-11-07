Адвокат Гиркина будет ходатайствовать о его переводе в колонию-поселение

“Ридус» пишет, что Молохов заявил о намерении обратиться с ходатайством о замене типа исправительного учреждения на колонию-поселение, чтобы улучшить условия содержания Гиркина. Затем можно будет обсудить возможность условно-досрочного освобождения. Ранее адвокат сообщил, что здоровье Гиркина стабильное (ранее он жаловался на проблемы с сердцем). В начале текущего года Гиркина осудили на 4 года лишения свободы. Правоохранители изучили его публикации в соцсетях и выявили призывы к экстремизму.