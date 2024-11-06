Зимний отдых на 35% подорожал в Башкирии

Posted 6 ноября, 04:43
Published 6 ноября, 04:43
Modified 6 ноября, 07:26
Updated 6 ноября, 07:26
Так, к осени 2024 года средняя стоимость аренды квартиры на сутки в Абзаково составила ₽9,3 тысячи (+33%), а в Зелёной Поляне — 6,9 тысячи (+38%). Таким образом, в среднем горнолыжный отдых в Башкирии к началу сезона 2024/25 подорожал на 35%.
Между тем в 2024 году аналитики зафиксировали и явное увеличение спроса на съём курортного жилья. В целом по России в зависимости от конкретного места он увеличился на 20-40%. По всей стране в целом аренда жилья на горнолыжных курортах подорожала на 14%.
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