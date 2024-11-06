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Posted 6 ноября, 04:43

Published 6 ноября, 04:43

Modified 6 ноября, 07:26

Updated 6 ноября, 07:26

Зимний отдых на 35% подорожал в Башкирии

Зимний отдых на 35% подорожал в Башкирии

6 ноября 2024, 04:43
Фото: 1MI.
Два башкортостанских курорта оказались на лидирующих позициях общероссийского антирейтинга по ценам на услуги, сообщили аналитики ЮMoney изданию Mkset.

Так, к осени 2024 года средняя стоимость аренды квартиры на сутки в Абзаково составила ₽9,3 тысячи (+33%), а в Зелёной Поляне — 6,9 тысячи (+38%). Таким образом, в среднем горнолыжный отдых в Башкирии к началу сезона 2024/25 подорожал на 35%.

Между тем в 2024 году аналитики зафиксировали и явное увеличение спроса на съём курортного жилья. В целом по России в зависимости от конкретного места он увеличился на 20-40%. По всей стране в целом аренда жилья на горнолыжных курортах подорожала на 14%.

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