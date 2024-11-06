Жир и пятна исчезнут за секунды: натуральный спрей для блеска нержавеющих кастрюль

Чтобы создать спрей для очистки, нужно смешать две чашки воды с 5–20 каплями эфирного масла и каплей средства для мытья посуды. Чем больше капель масла, тем сильнее будет аромат и дольше сохранится свежесть. Смешайте, встряхнув бутылку, а затем распылите на очищаемую поверхность.