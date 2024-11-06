Жир и пятна исчезнут за секунды: натуральный спрей для блеска нержавеющих кастрюль

Posted 6 ноября, 11:46
Published 6 ноября, 11:46
Modified 6 ноября, 11:48
Updated 6 ноября, 11:48
Нержавеющая сталь, часто используемая в бытовых приборах и кухонных аксессуарах, имеет свойство покрываться жирными пятнами и разводами. Эфирные масла, такие как герань, эвкалипт и лаванда, создают непревзойденный эффект блеска без разводов и липких следов. Этот метод прост, экономичен и удобен.
При регулярном использовании эфирные масла помогают быстро избавляться от жира и грязи, оставляя тонкий приятный аромат.
— Мне нравится путь «сделай сам»! Вы удивитесь, сколько средств для чистки можно сделать из обычных кухонных ингредиентов, — отмечает Карина Тонер, операционный менеджер компании Spekless.
Помимо приятного аромата, они содержат антибактериальные компоненты, способные убирать до 99% бактерий. В отличие от традиционных средств, натуральные составы оставляют легкий след приятного аромата, не вызывая аллергий и резких запахов.
Чтобы создать спрей для очистки, нужно смешать две чашки воды с 5–20 каплями эфирного масла и каплей средства для мытья посуды. Чем больше капель масла, тем сильнее будет аромат и дольше сохранится свежесть. Смешайте, встряхнув бутылку, а затем распылите на очищаемую поверхность.
Проверив эффективность спрея на вытяжке, вытяжном вентиляторе и фартуке, многие убеждаются, что пятна, которые раньше не удавалось полностью удалить, исчезают практически мгновенно. Эксперты советуют втирать масло круговыми движениями и не оставлять его на поверхности слишком долго.
Особое внимание стоит уделить посуде и приборам из нержавейки, часто пачкающимся на кухне: вытяжке, поверхности фартука, посудомоечной машине и плите. Нанесение спрея с эфирным маслом придает поверхности приятный блеск и даже немного защищает от повторного загрязнения.
Аромат герани, часто используемый в спа-салонах, дарит ощущение уюта и роскоши. Если такой запах не в ваших предпочтениях, можно выбрать эвкалипт, чайное дерево или апельсин, обладающие своими антисептическими свойствами.
— Выбор аромата зависит от вашего настроения и времени года. Например, корица и ваниль идеально подойдут для зимы, а эвкалипт и мята добавят свежести весной, — отмечает эксперт.
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