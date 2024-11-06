Юрист-мошенник обманул более 20 жителей Башкирии

— Житель Нефтекамска вводил своих доверителей в заблуждение. Мужчина обещал им оказать квалифицированные юридические услуги, но свои обязательства перед клиентами исполнять не собирался. Суд установил, что все эпизоды уголовного дела имеют отношение к периоду с февраля 2019 года по ноябрь 2022 года, — рассказали фабулу преступлений в пресс-службе судов Башкирии.



Подсудимый отрицал свою вину в мошенничеству. Суд пришел к иному выводу. Мужчину признали виновным в мошенничестве и отправили в колонию общего режима на четыре года. Кроме того, осужденный за мошенничество юрист должен выплатить более ₽1 200 000 по требованиям обманутых им жителей региона.