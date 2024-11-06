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Posted 6 ноября, 11:33

Published 6 ноября, 11:33

Modified 6 ноября, 11:35

Updated 6 ноября, 11:35

В Башкирии юриста осудили за мошенничество

Юрист-мошенник обманул более 20 жителей Башкирии

6 ноября 2024, 11:33
Фото: mkset.ru.

В Башкирии юриста осудили за мошенничество

Предприниматель активно брал деньги доверителей и не оказывал им оплаченные услуги, сообщает в среду, 6 ноября, объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан.

Ранее несудимый 32-летний житель города Нефтекамск в Башкирии признан виновным в широкомасштабном мошенничестве. Вердикт ему был вынесен Нефтекамским городским судом. Во многотомном уголовном деле на юриста-мошенника — более 20 эпизодов, то есть осужденный обманул более двух десятков жителей Башкирии.

— Житель Нефтекамска вводил своих доверителей в заблуждение. Мужчина обещал им оказать квалифицированные юридические услуги, но свои обязательства перед клиентами исполнять не собирался. Суд установил, что все эпизоды уголовного дела имеют отношение к периоду с февраля 2019 года по ноябрь 2022 года, — рассказали фабулу преступлений в пресс-службе судов Башкирии.

Подсудимый отрицал свою вину в мошенничеству. Суд пришел к иному выводу. Мужчину признали виновным в мошенничестве и отправили в колонию общего режима на четыре года. Кроме того, осужденный за мошенничество юрист должен выплатить более ₽1 200 000 по требованиям обманутых им жителей региона.

Впрочем, на этом ставить точку в деле юриста-мошенника рано. Приговор пока не вступил в силу — он проходит стадию обжалования.

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