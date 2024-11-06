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Posted 6 ноября, 16:55

Published 6 ноября, 16:55

Modified 6 ноября, 16:55

Updated 6 ноября, 16:55

Выдающиеся россияне приняли участие в марафоне «Знание. Первые» в Москве

Выдающиеся россияне приняли участие в марафоне «Знание. Первые» в Москве

6 ноября 2024, 16:55
Фото: Российское общество «Знание».
В столичном комплексе «Манеж» с 4 по 6 ноября проходил масштабный образовательный марафон под названием «Знание.Первые», организованный Российским обществом «Знание».

На его площадке выступали выдающиеся представители государственной власти, успешные предприниматели, ученые, деятели искусства, журналисты, спортсмены и герои России. Проект поддерживается правительством Москвы.

В День народного единства к марафону подключились спикеры из различных уголков страны, включая новые регионы. Участники мероприятия обсуждали темы самореализации, созидания и творческого развития российской молодежи. Ребята имели возможность пообщаться с государственными деятелями, среди которых пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и другие высокопоставленные чиновники. Об этом сообщает 56orb.ru.

Ключевые темы обсуждений включали внешние вызовы для России, развитие технологий искусственного интеллекта, перспективы российской космонавтики, современное сельское хозяйство, экологически чистый транспорт будущего, молодежную культуру, инвестирование, а также навыки планирования своего будущего. Особое внимание уделили современной истории и героическим поступкам соотечественников. О значении защиты Родины во имя ее будущего рассказали Герой России Сергей Хайрудинов и военные корреспонденты НТВ Алексей Ивлиев и ВГТРК Андрей Руденко.

Генеральным партнером марафона стала особая экономическая зона «Алабуга», где действуют около 40 предприятий-резидентов и работают более 17 тысяч сотрудников. Программа «100 Лидеров» предлагает молодым специалистам широкие перспективы для карьерного роста.

Первый марафон был организован весной 2021 года и с тех пор стал символом обновления общества «Знание». За четыре года было проведено семь таких мероприятий, в которых участвовали более 80 тысяч молодых людей, более 700 спикеров, а трансляции набрали почти 900 миллионов просмотров.

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