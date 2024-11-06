Выдающиеся россияне приняли участие в марафоне «Знание. Первые» в Москве

Первый марафон был организован весной 2021 года и с тех пор стал символом обновления общества «Знание». За четыре года было проведено семь таких мероприятий, в которых участвовали более 80 тысяч молодых людей, более 700 спикеров, а трансляции набрали почти 900 миллионов просмотров.