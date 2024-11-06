Водитель «Пежо» погиб в Башкирии

Posted 6 ноября, 18:07
Published 6 ноября, 18:07
Modified 6 ноября, 18:09
Updated 6 ноября, 18:09
Трагическое ДТП произошло в среду, 6 ноября, около 21:00, на 1 436 км федеральной трассы М5 «Урал» в Чишминском районе Республики Башкортостан. По предварительным данным ГАИ РБ, 44-летний водитель фуры «Ситрак» ехал из Самары в сторону Уфы. Дальнобойщик внезапно выехал на встречную полосу, протаранив разделительное ограждение на трассе, и столкнулся там с фургоном «Пежо Партнер». Удар по «Пежо» пришелся именно на водительское место. Белый французский автофургон измят фурой как алюминиевая банка. Иномарку отбросило на обочину.
— В результате столкновения 57-летний водитель «Пежо» скончался на месте аварии до прибытия скорой помощи. Медикам лишь оставалось констатировать смерть мужчины, — сообщает пресс-служба ГАИ Башкирии. — На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и другие службы экстренного реагирования.
Наличие и характер травм у водителя «Ситрака» не сообщается. Из-за аварии по трассе затруднено движение транспорта по дороге «Уфа — Челябинск». Водителям стоит учесть эти обстоятельства при планировании поездок по федеральной трассе в ближайшее время.
Ранее в Уфе в аварию попала маршрутка. Одному из пассажиров общественного транспорта потребовалась помощь медиков. Характер и тяжесть травм в ГАИ не уточнили. Предварительно, водитель ПАЗика вылетел в столб из-за резко выбежавшего на дорогу пешехода.