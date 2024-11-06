Водитель «Пежо» погиб в Башкирии

Трагическое ДТП произошло в среду, 6 ноября, около 21:00, на 1 436 км федеральной трассы М5 «Урал» в Чишминском районе Республики Башкортостан. По предварительным данным ГАИ РБ, 44-летний водитель фуры «Ситрак» ехал из Самары в сторону Уфы. Дальнобойщик внезапно выехал на встречную полосу, протаранив разделительное ограждение на трассе, и столкнулся там с фургоном «Пежо Партнер». Удар по «Пежо» пришелся именно на водительское место. Белый французский автофургон измят фурой как алюминиевая банка. Иномарку отбросило на обочину.