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Posted 6 ноября, 18:07

Published 6 ноября, 18:07

Modified 6 ноября, 18:09

Updated 6 ноября, 18:09

Водитель «Пежо» погиб в Башкирии

Водитель «Пежо» погиб в Башкирии

6 ноября 2024, 18:07
Фото: 1MI.
Смертельная авария с участием грузового автотранспорта произошла вечером в среду, 6 ноября, сообщает пресс-служба ГАИ Башкортостана.

Трагическое ДТП произошло в среду, 6 ноября, около 21:00, на 1 436 км федеральной трассы М5 «Урал» в Чишминском районе Республики Башкортостан. По предварительным данным ГАИ РБ, 44-летний водитель фуры «Ситрак» ехал из Самары в сторону Уфы. Дальнобойщик внезапно выехал на встречную полосу, протаранив разделительное ограждение на трассе, и столкнулся там с фургоном «Пежо Партнер». Удар по «Пежо» пришелся именно на водительское место. Белый французский автофургон измят фурой как алюминиевая банка. Иномарку отбросило на обочину.

— В результате столкновения 57-летний водитель «Пежо» скончался на месте аварии до прибытия скорой помощи. Медикам лишь оставалось констатировать смерть мужчины, — сообщает пресс-служба ГАИ Башкирии. — На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и другие службы экстренного реагирования.

Наличие и характер травм у водителя «Ситрака» не сообщается. Из-за аварии по трассе затруднено движение транспорта по дороге «Уфа — Челябинск». Водителям стоит учесть эти обстоятельства при планировании поездок по федеральной трассе в ближайшее время.

Видео: 1MI. Видео: ГАИ РБ

Ранее в Уфе в аварию попала маршрутка. Одному из пассажиров общественного транспорта потребовалась помощь медиков. Характер и тяжесть травм в ГАИ не уточнили. Предварительно, водитель ПАЗика вылетел в столб из-за резко выбежавшего на дорогу пешехода.

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