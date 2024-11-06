В Уфе разбился автобус — что известно о пассажирах

— Со слов водителя, на пешеходном переходе он применил экстренное торможение во избежание наезда на пешехода, после чего он не справился с управлением. На момент аварии в салоне ПАЗа находились десять пассажиров. Одному из них потребовалась помощь медиков, — уточнили в ГАИ Уфы.