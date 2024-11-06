В Уфе разбился автобус — что известно о пассажирах

Posted 6 ноября, 11:53
Published 6 ноября, 11:53
Modified 6 ноября, 11:55
Updated 6 ноября, 11:55
Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в районе дома №43 по улице 50 лет СССР в Уфе. Там водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением на заснеженной дороге и вылетел с полосы движения. Автобус врезался в фонарный столб и остановился. Известно, что общественный транспорт следовал по маршруту №226"СТЦ Мега-Уфимский Док».
— Со слов водителя, на пешеходном переходе он применил экстренное торможение во избежание наезда на пешехода, после чего он не справился с управлением. На момент аварии в салоне ПАЗа находились десять пассажиров. Одному из них потребовалась помощь медиков, — уточнили в ГАИ Уфы.
По факту ДТП начато административное расследование.
Напомним, за последние сутки в Уфе выпала почти четверть нормы осадков. Утро среды город встретил в снежных заносах. Коммунальщики начали активную борьбу со снегом, но пока победа в этом сражении за стихией: город в транспортных заторах и сугробах.