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Posted 6 ноября, 11:53

Published 6 ноября, 11:53

Modified 6 ноября, 11:55

Updated 6 ноября, 11:55

В Уфе разбился автобус с пассажирами

В Уфе разбился автобус — что известно о пассажирах

6 ноября 2024, 11:53
Фото: ГАИ Уфы.

В Уфе разбился автобус с пассажирами

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем в среду, 6 ноября, в Октябрьском районе, сообщает пресс-служба ГАИ Уфы.

Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в районе дома №43 по улице 50 лет СССР в Уфе. Там водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением на заснеженной дороге и вылетел с полосы движения. Автобус врезался в фонарный столб и остановился. Известно, что общественный транспорт следовал по маршруту №226"СТЦ Мега-Уфимский Док».

— Со слов водителя, на пешеходном переходе он применил экстренное торможение во избежание наезда на пешехода, после чего он не справился с управлением. На момент аварии в салоне ПАЗа находились десять пассажиров. Одному из них потребовалась помощь медиков, — уточнили в ГАИ Уфы.

По факту ДТП начато административное расследование.

Фото: ГАИ Уфы
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Напомним, за последние сутки в Уфе выпала почти четверть нормы осадков. Утро среды город встретил в снежных заносах. Коммунальщики начали активную борьбу со снегом, но пока победа в этом сражении за стихией: город в транспортных заторах и сугробах.

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