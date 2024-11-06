В Уфе расселят многоэтажный дом

В ходе инспекции стало известно, что происходит грубое нарушение прав жителей дома по улицу Кольцевой в получении безопасного жилья. Выяснилось, что многоэтажка ранее была признана аварийной и требовался срочный снос здания из-за критического состояния несущих стен, а в 2023 году истек срок расселения. К сожалению, ситуация с домом была проигнорирована, и людям пришлось остаться жить в разваливающемся здании, подвергая себя опасности.