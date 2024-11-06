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Posted 6 ноября, 11:03

Published 6 ноября, 11:03

Modified 6 ноября, 11:05

Updated 6 ноября, 11:05

В Уфе расселят многоэтажный дом

В Уфе расселят многоэтажный дом

6 ноября 2024, 11:03
Фото: 1MI.
В ходе проверки многоквартирного дома в Черниковке были выявлены критические нарушения безопасности здания для жильцов, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии в среду, 6 ноября.

В ходе инспекции стало известно, что происходит грубое нарушение прав жителей дома по улицу Кольцевой в получении безопасного жилья. Выяснилось, что многоэтажка ранее была признана аварийной и требовался срочный снос здания из-за критического состояния несущих стен, а в 2023 году истек срок расселения. К сожалению, ситуация с домом была проигнорирована, и людям пришлось остаться жить в разваливающемся здании, подвергая себя опасности.

В результате полученных данных, прокурор, проводящий проверку, направил заявление в суд, в котором требует обязать администрацию Уфы провести расселение людей в срочном порядке. В процессе рассмотрение дела суд одобрил исковые требования.

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