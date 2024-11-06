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Posted 6 ноября, 04:57

Published 6 ноября, 04:57

Modified 6 ноября, 07:24

Updated 6 ноября, 07:24

В Уфе построят дом за ₽3,8 млрд

В Уфе построят дом за ₽3,8 млрд

6 ноября 2024, 04:57
Фото: 1MI.
Девелоперу профинансировали возведение ЖК в Черниковке — проинформировали Mkset в пресс-службе башкортостанского Сбербанка.

Общая сумма, доступная компании по предоставленным кредитам, составляет ₽3,8 млрд. Эти деньги проинвестированы в строительство жилья в квартале, который ограничен улицами Орджоникидзе, Суворова, Вологодской и Уссурийской.

Застройщик планирует построить жилья на порядка 39,9 тысячи «квадратов». Первый дом, относящийся к ЖК, хотят сдать в эксплуатацию в 2025 году.

Занимается строительством ООО СЗ — УКЗ № 12 КПД. По данным СПАРК «Интерфакс», предприятие зарегистрировано в Уфе в 2021 году. Учредителями указаны ООО «ТРЕСТ» и девелопер «КПД». Уставный капитал — ₽10,1 тысячи. Руководит компанией Екатерина Лебединцева — директор фирмы.

Башкирия становится бездомной
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Ранее Mkset сообщал о том, что Башкирия за год потеряла сразу девять позиций в рейтинге российских субъектов по доступности жилья.

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