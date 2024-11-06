В Уфе построят дом за ₽3,8 млрд

Posted 6 ноября, 04:57
Published 6 ноября, 04:57
Modified 6 ноября, 07:24
Updated 6 ноября, 07:24
Общая сумма, доступная компании по предоставленным кредитам, составляет ₽3,8 млрд. Эти деньги проинвестированы в строительство жилья в квартале, который ограничен улицами Орджоникидзе, Суворова, Вологодской и Уссурийской.
Застройщик планирует построить жилья на порядка 39,9 тысячи «квадратов». Первый дом, относящийся к ЖК, хотят сдать в эксплуатацию в 2025 году.
Занимается строительством ООО СЗ — УКЗ № 12 КПД. По данным СПАРК «Интерфакс», предприятие зарегистрировано в Уфе в 2021 году. Учредителями указаны ООО «ТРЕСТ» и девелопер «КПД». Уставный капитал — ₽10,1 тысячи. Руководит компанией Екатерина Лебединцева — директор фирмы.
Ранее Mkset сообщал о том, что Башкирия за год потеряла сразу девять позиций в рейтинге российских субъектов по доступности жилья.