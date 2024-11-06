В Уфе наказали 23,5 тысячи электросамокатчиков

За сезон было оштрафовано и заблокировано более 23 500 нарушителей. Между тем в пресс-службе сервиса также посчитали нужным указать, что большая часть использований средств индивидуальной мобильности приходится не на прогулки, а для быстрого проезда к остановкам, офисным зданиям и торговым центрам. В пресс-службе кикшеринга также заявили, что без нарушений правил ПДД обходятся 99% поездок.