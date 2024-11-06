В Уфе наказали 23,5 тысячи электросамокатчиков

Posted 6 ноября, 16:40
Published 6 ноября, 16:40
Modified 6 ноября, 17:12
Updated 6 ноября, 17:12
Сервис кикшеринга отметил, что его услугами в городе за сезон воспользовались более 2 млн раз — это около 4 млн км, преодолённых самокатчиками по Уфе.
За сезон было оштрафовано и заблокировано более 23 500 нарушителей. Между тем в пресс-службе сервиса также посчитали нужным указать, что большая часть использований средств индивидуальной мобильности приходится не на прогулки, а для быстрого проезда к остановкам, офисным зданиям и торговым центрам. В пресс-службе кикшеринга также заявили, что без нарушений правил ПДД обходятся 99% поездок.
Ранее пользователи кикшерингов вызвали недовольство у мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Как сообщал Mkset, глава городской администрации раскритиковал самокатчиков за низкую культуру поведения.