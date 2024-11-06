В РЭО рассказали о вошедших в реестр утилизаторов компаниях

Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов рассказал, что качество подготовки документов заявителями значительно повысилось после того, как РЭО и Росприроднадзор провели семинары и вебинары на соответствующую тему, а также опубликовали рекомендации по порядку заполнения заявления и перечня прикладываемых документов. Тем не менее пока еще остаются компании, занимающиеся переработкой отходов, но не направляют заявки на включение в реестр утилизаторов.