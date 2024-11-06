В РЭО рассказали о вошедших в реестр утилизаторов компаниях

Posted 6 ноября, 14:45
Published 6 ноября, 14:45
Modified 6 ноября, 14:45
Updated 6 ноября, 14:45
Сейчас эти компании получили возможность оказывать услуги по утилизации упаковки и отходов от использованных товаров в рамках расширенной ответственности производителей (РОП).
Представители компании «Российский экологический оператор» принимали участие в проведении проверок, пишет 56orb.ru.
С 2024 года в рамках реформы РОП и формирования экономики замкнутого цикла стартовала работа по включению в реестр утилизаторов компаний, занимающихся утилизацией отходов от использованных товаров. 60 предприятий уже прошли проверку документов и выездную оценку на предмет соответствия заявляемых сведений. Об этом рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он уточнил, что все эти предприятия попали в реестр утилизаторов. Общая мощность компаний составляет 4,8 миллиона тонн в год.
Вошедшие в реестр компании занимаются переработкой отходов от различных видов товаров. В их числе — батарейки, аккумуляторы, макулатура, батарейки. Сюда также относятся алюминий, комбинированная упаковка, полимерные и деревянные отходы, шины, стеклянная и текстильная продукция, электроника, электротехника, резинотехнические изделия и нефтепродукты.
Процедура внесения компании в реестр утилизаторов включает в себя проверку заявления и документов предприятия. После этого проводится выездная оценка.
Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов рассказал, что качество подготовки документов заявителями значительно повысилось после того, как РЭО и Росприроднадзор провели семинары и вебинары на соответствующую тему, а также опубликовали рекомендации по порядку заполнения заявления и перечня прикладываемых документов. Тем не менее пока еще остаются компании, занимающиеся переработкой отходов, но не направляют заявки на включение в реестр утилизаторов.
Действующее законодательство предусматривает, что предприятия по переработке отходов могут оказывать производителям и импортерам товаров услуги по выполнению нормативов утилизации в рамках РОП и предоставлять документы только с момента внесения в реестр.