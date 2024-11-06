mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 14:02

Published 6 ноября, 14:02

Modified 6 ноября, 14:03

Updated 6 ноября, 14:03

В РЭО поступило более 13,5 тысячи заявок на участие в «Зеленой премии — 2024»

В РЭО поступило более 13,5 тысячи заявок на участие в «Зеленой премии — 2024»

6 ноября 2024, 14:02
Фото: Изображение Midjourney.
В 2024 году на участие в конкурсе «Зеленая премия» поступило более тринадцати тысяч заявок. Организатором мероприятия выступает ППК «Российский экологический оператор».

«Зеленая премия» является самым главным конкурсом для тех, кто желает представить свои инициативы и проекты, а также поделиться полезным опытом в области обращения с отходами и цикличной экономики. Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, конкурс представляет актуальность в первую очередь для молодых экоактивистов, которые находятся в авангарде экоповестки. На «Зеленую премию — 2024» заявились 13 561 человек. Такое количество в тринадцать раз превышает число заявок в первый год проведения конкурса. По словам главы РЭО, внести свой вклад в защиту экологии может каждый. Самые интересные примеры того, как это можно реализовать, будут представлены в рамках «Зеленой премии», пишет 56orb.ru.

Лучших участников будут выбирать по профессиональному, общественному и юннатскому трекам. Общественный трек включает в себя такие номинации, как «Экологический лидер», «Экологические центры», «Экологическая семья», «Студенчество» и «Экологическое предпринимательство». Госкорпорация «Росатом» выступила партнером номинации «Экологическое предпринимательство», компания «Хартия» — номинации «Экологическая семья». В номинациях «Студенчество» и «Экологические лидеры» партнерами выступили группа «ЭкоЛайн» и ООО «Экомашгрупп» соответственно.

В юннатский трек вошли категории «Лидеры юннатов», «Юннатский клуб», «Территория юннатов» и «Натуралистическое просвещение». Партнер данного трека — Российское движением детей и молодежи «Движение Первых». В нем участвуют экологические активисты в возрасте от 10 до 18 лет.

Профессиональный трек представлен номинациями «Образовательные проекты», «Корпоративные проекты» (внешние), «Корпоративные проекты» (внутренние) и «Инициативы отраслевых компаний» (партнер — Сбербанк).

Как сообщил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко, призовой фонд в размере 9 миллионов рублей будет распределен между лауреатами номинаций общественного и юннатского треков.

С более подробной информацией о «Зеленой премии» можно ознакомиться на официальном сайте РЭО в специальном разделе.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика