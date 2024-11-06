В РЭО поступило более 13,5 тысячи заявок на участие в «Зеленой премии — 2024»

Posted 6 ноября, 14:02
Published 6 ноября, 14:02
Modified 6 ноября, 14:03
Updated 6 ноября, 14:03
«Зеленая премия» является самым главным конкурсом для тех, кто желает представить свои инициативы и проекты, а также поделиться полезным опытом в области обращения с отходами и цикличной экономики. Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, конкурс представляет актуальность в первую очередь для молодых экоактивистов, которые находятся в авангарде экоповестки. На «Зеленую премию — 2024» заявились 13 561 человек. Такое количество в тринадцать раз превышает число заявок в первый год проведения конкурса. По словам главы РЭО, внести свой вклад в защиту экологии может каждый. Самые интересные примеры того, как это можно реализовать, будут представлены в рамках «Зеленой премии», пишет 56orb.ru.
Лучших участников будут выбирать по профессиональному, общественному и юннатскому трекам. Общественный трек включает в себя такие номинации, как «Экологический лидер», «Экологические центры», «Экологическая семья», «Студенчество» и «Экологическое предпринимательство». Госкорпорация «Росатом» выступила партнером номинации «Экологическое предпринимательство», компания «Хартия» — номинации «Экологическая семья». В номинациях «Студенчество» и «Экологические лидеры» партнерами выступили группа «ЭкоЛайн» и ООО «Экомашгрупп» соответственно.
В юннатский трек вошли категории «Лидеры юннатов», «Юннатский клуб», «Территория юннатов» и «Натуралистическое просвещение». Партнер данного трека — Российское движением детей и молодежи «Движение Первых». В нем участвуют экологические активисты в возрасте от 10 до 18 лет.
Профессиональный трек представлен номинациями «Образовательные проекты», «Корпоративные проекты» (внешние), «Корпоративные проекты» (внутренние) и «Инициативы отраслевых компаний» (партнер — Сбербанк).
Как сообщил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко, призовой фонд в размере 9 миллионов рублей будет распределен между лауреатами номинаций общественного и юннатского треков.
С более подробной информацией о «Зеленой премии» можно ознакомиться на официальном сайте РЭО в специальном разделе.