В РЭО поступило более 13,5 тысячи заявок на участие в «Зеленой премии — 2024»

«Зеленая премия» является самым главным конкурсом для тех, кто желает представить свои инициативы и проекты, а также поделиться полезным опытом в области обращения с отходами и цикличной экономики. Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, конкурс представляет актуальность в первую очередь для молодых экоактивистов, которые находятся в авангарде экоповестки. На «Зеленую премию — 2024» заявились 13 561 человек. Такое количество в тринадцать раз превышает число заявок в первый год проведения конкурса. По словам главы РЭО, внести свой вклад в защиту экологии может каждый. Самые интересные примеры того, как это можно реализовать, будут представлены в рамках «Зеленой премии», пишет 56orb.ru.