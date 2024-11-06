В октябре выдачи автокредитов в России сократились почти на треть

Начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников отметил, что подобная тенденция ранее уже была отмечена в сферах ипотечного и потребительского кредитования, а спрос в автосегменте тормозят высокие рыночные ставки и изменившиеся условия из-за требований Центрального банка. При этом наиболее «чувствительной» ситуация оказалась для покупателей автомобилей с пробегом, поскольку для новых работают субсидированные программы производителей с более доступными параметрами по кредитам.