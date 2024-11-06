В октябре выдачи автокредитов в России сократились почти на треть

Posted 6 ноября, 09:46
Published 6 ноября, 09:46
Modified 6 ноября, 09:48
Updated 6 ноября, 09:48
По мнению экспертов, текущая динамика рынка связана с высокой концентрацией спроса в сентябре из-за планируемого увеличения утильсбора. В числе дополнительных факторов — действующие макропруденциальные надбавки и высокие ставки по рыночным программам автокредитования.
Начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников отметил, что подобная тенденция ранее уже была отмечена в сферах ипотечного и потребительского кредитования, а спрос в автосегменте тормозят высокие рыночные ставки и изменившиеся условия из-за требований Центрального банка. При этом наиболее «чувствительной» ситуация оказалась для покупателей автомобилей с пробегом, поскольку для новых работают субсидированные программы производителей с более доступными параметрами по кредитам.
— С учетом прогнозов по ключевой ставке и дальнейших планов регулятора ужесточать требования к автокредитам «холода» на этот рынок пришли надолго, — считает Алексей Бочарников.
В целом по итогам 10 месяцев выдачи автокредитов в России составили более 2 трлн руб. (прогноз ВТБ на основе аналитических данных Frank RG) — это на 66% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Вместе с тем основным спросом россиян сегодня пользуются новые машины. Благодаря меньшей ставке, чем по стандартным продуктам, они стимулируют заемщиков все чаще делать выбор в пользу покупки авто именно на первичном рынке. Дополнительным драйвером продаж новых машин выступает госпрограмма.