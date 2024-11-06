mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 09:46

Published 6 ноября, 09:46

Modified 6 ноября, 09:48

Updated 6 ноября, 09:48

В октябре выдачи автокредитов в России сократились почти на треть

В октябре выдачи автокредитов в России сократились почти на треть

6 ноября 2024, 09:46
Фото: Изображение Midjourney.
По оценке ВТБ, в октябре на покупку легковых машин россияне взяли в кредит более 165 млрд рублей. Это почти на треть ниже показателей сентября этого года и при этом сопоставимо с октябрем 2023 года.

По мнению экспертов, текущая динамика рынка связана с высокой концентрацией спроса в сентябре из-за планируемого увеличения утильсбора. В числе дополнительных факторов — действующие макропруденциальные надбавки и высокие ставки по рыночным программам автокредитования.

Начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников отметил, что подобная тенденция ранее уже была отмечена в сферах ипотечного и потребительского кредитования, а спрос в автосегменте тормозят высокие рыночные ставки и изменившиеся условия из-за требований Центрального банка. При этом наиболее «чувствительной» ситуация оказалась для покупателей автомобилей с пробегом, поскольку для новых работают субсидированные программы производителей с более доступными параметрами по кредитам.

— С учетом прогнозов по ключевой ставке и дальнейших планов регулятора ужесточать требования к автокредитам «холода» на этот рынок пришли надолго, — считает Алексей Бочарников.

В целом по итогам 10 месяцев выдачи автокредитов в России составили более 2 трлн руб. (прогноз ВТБ на основе аналитических данных Frank RG) — это на 66% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем основным спросом россиян сегодня пользуются новые машины. Благодаря меньшей ставке, чем по стандартным продуктам, они стимулируют заемщиков все чаще делать выбор в пользу покупки авто именно на первичном рынке. Дополнительным драйвером продаж новых машин выступает госпрограмма.

#Андрей Королев#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика