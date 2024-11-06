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Posted 6 ноября, 16:11

Published 6 ноября, 16:11

Modified 6 ноября, 17:30

Updated 6 ноября, 17:30

Уфу парализовали снежные пробки

Уфимцы разучились ездить из-за снега

6 ноября 2024, 16:11
Фото: 1MI.

Уфу парализовали снежные пробки

С серьёзными транспортными проблемами пришлось столкнуться Уфе в вечерний час пик среды, 6 ноября.

Сервисы городских карт оценили заторы в Уфе на максимально возможные 10 баллов. Многокилометровые пробки наблюдались вечером во многих частях города.

Как обычно, сильнее всего они сказались на движении в центре города и на выезде из Уфы в сторону аэропорта. С проблемами также столкнулись водители в Сипайлово, в районе проспекта Октября, Черниковке и других районах.

Напомним, в начале ноября в городе стали идти обильные снегопады, серьёзно сказавшиеся на дорожной ситуации.

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Тем же вечером, как сообщал Mkset, в городе сошёл с рельсов «собянинский» трамвай, который перевели на железные дороги Уфы из Москвы.

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