Уфимцы разучились ездить из-за снега

Posted 6 ноября, 16:11
Published 6 ноября, 16:11
Modified 6 ноября, 17:30
Updated 6 ноября, 17:30
Сервисы городских карт оценили заторы в Уфе на максимально возможные 10 баллов. Многокилометровые пробки наблюдались вечером во многих частях города.
Как обычно, сильнее всего они сказались на движении в центре города и на выезде из Уфы в сторону аэропорта. С проблемами также столкнулись водители в Сипайлово, в районе проспекта Октября, Черниковке и других районах.
Напомним, в начале ноября в городе стали идти обильные снегопады, серьёзно сказавшиеся на дорожной ситуации.