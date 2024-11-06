Уфимцев просят жаловаться на снег

Posted 6 ноября, 11:12
Published 6 ноября, 11:12
Modified 6 ноября, 11:14
Updated 6 ноября, 11:14
С приходом зимней погоды уфимцы вновь сталкиваются с привычными трудностями — снежные заносы и наледь становятся настоящей проблемой для жителей столицы Башкирии. В 2024 году власти предлагают жителям вновь воспользоваться интерактивной картой «Уфа снежная», чтобы сообщать о местах, где уборка снега необходима особенно остро.
Как заявляет министерство ЖКХ Башкирии, процесс подачи заявки довольно простой. Для этого нужно указать местоположение снежного скопления, приложить фото и предоставить координаты места. Причем фотографии должны быть сделаны так, чтобы в кадре были видны стоящие рядом здания или другие стационарные ориентиры.
Поступающие обращения будут распределяться по районам города. Однако, как стало известно, не все заявки будут приниматься: если информация будет неполной или фото окажется нечитабельным, ваша просьба может быть отклонена. Также, если указать место вне территории Уфы, сообщение тоже не будет принято к рассмотрению.