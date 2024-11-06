Уфимцев просят жаловаться на снег

Поступающие обращения будут распределяться по районам города. Однако, как стало известно, не все заявки будут приниматься: если информация будет неполной или фото окажется нечитабельным, ваша просьба может быть отклонена. Также, если указать место вне территории Уфы, сообщение тоже не будет принято к рассмотрению.