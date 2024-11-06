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Posted 6 ноября, 11:12

Published 6 ноября, 11:12

Modified 6 ноября, 11:14

Updated 6 ноября, 11:14

Уфимцев просят жаловаться на снег

Уфимцев просят жаловаться на снег

6 ноября 2024, 11:12
Фото: 1MI.
Жители города могут лично помочь коммунальным службам в уборке, сообщает в среду, 6 ноября, мэрия Уфы.

С приходом зимней погоды уфимцы вновь сталкиваются с привычными трудностями — снежные заносы и наледь становятся настоящей проблемой для жителей столицы Башкирии. В 2024 году власти предлагают жителям вновь воспользоваться интерактивной картой «Уфа снежная», чтобы сообщать о местах, где уборка снега необходима особенно остро.

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Как заявляет министерство ЖКХ Башкирии, процесс подачи заявки довольно простой. Для этого нужно указать местоположение снежного скопления, приложить фото и предоставить координаты места. Причем фотографии должны быть сделаны так, чтобы в кадре были видны стоящие рядом здания или другие стационарные ориентиры.

Фото: Министерство ЖКХ

Поступающие обращения будут распределяться по районам города. Однако, как стало известно, не все заявки будут приниматься: если информация будет неполной или фото окажется нечитабельным, ваша просьба может быть отклонена. Также, если указать место вне территории Уфы, сообщение тоже не будет принято к рассмотрению.

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