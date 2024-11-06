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Posted 6 ноября, 04:42

Published 6 ноября, 04:42

Modified 6 ноября, 07:22

Updated 6 ноября, 07:22

Рейс на Уфу посадили из-за пожарной сигнализации

Уфимский самолет загорелся над Питером

6 ноября 2024, 04:42
Фото: 1MI.

Рейс на Уфу посадили из-за пожарной сигнализации

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Уфу, вернулся в аэропорт «Пулково» из-за пожара, сообщает в среду, 6 ноября, телеграмм-канал «Aviaincident».

По информации, поступившей от источников канала, 4 ноября в 17:53 по московскому времени на борту самолета RRJ-95 «Санкт-Петербург — Уфа» была зафиксирована сработка сигнализации о возгорании. Как стало известно, пожар произошел в багажном отсеке. Самолет выполнял рейс из аэропорта Пулково в Уфу и находился в воздухе, когда экипаж заметил проблему.

Командир воздушного судна принял решение немедленно вернуться обратно в аэропорт вылета. По предварительным данным, пожар был ликвидирован до приземления. Информации о пострадавших не поступало.

Как ранее сообщал Mkset, на другом борту рейса «Санкт-Петербург — Уфа», система дала сбой и показывала неверные данные. По итогу самолет не мог приземлиться из-за предупреждения о столкновении с землёй на приборах. Пришлось уходить на повторный круг.

Самолёт сошел с ума над Уфой
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