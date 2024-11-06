Уфимский самолет загорелся над Питером

Posted 6 ноября, 04:42
Published 6 ноября, 04:42
Modified 6 ноября, 07:22
Updated 6 ноября, 07:22
По информации, поступившей от источников канала, 4 ноября в 17:53 по московскому времени на борту самолета RRJ-95 «Санкт-Петербург — Уфа» была зафиксирована сработка сигнализации о возгорании. Как стало известно, пожар произошел в багажном отсеке. Самолет выполнял рейс из аэропорта Пулково в Уфу и находился в воздухе, когда экипаж заметил проблему.
Командир воздушного судна принял решение немедленно вернуться обратно в аэропорт вылета. По предварительным данным, пожар был ликвидирован до приземления. Информации о пострадавших не поступало.
Как ранее сообщал Mkset, на другом борту рейса «Санкт-Петербург — Уфа», система дала сбой и показывала неверные данные. По итогу самолет не мог приземлиться из-за предупреждения о столкновении с землёй на приборах. Пришлось уходить на повторный круг.