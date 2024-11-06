Уфимский самолет загорелся над Питером

По информации, поступившей от источников канала, 4 ноября в 17:53 по московскому времени на борту самолета RRJ-95 «Санкт-Петербург — Уфа» была зафиксирована сработка сигнализации о возгорании. Как стало известно, пожар произошел в багажном отсеке. Самолет выполнял рейс из аэропорта Пулково в Уфу и находился в воздухе, когда экипаж заметил проблему.