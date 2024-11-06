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Posted 6 ноября, 11:00

Published 6 ноября, 11:00

Modified 6 ноября, 11:02

Updated 6 ноября, 11:02

Тело жителя Башкирии нашли в машине у ТЦ «Норд»

Уфимец таинственно погиб в Санкт-Петербурге

6 ноября 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney.

Тело жителя Башкирии нашли в машине у ТЦ «Норд»

Причину смерти молодого мужчины предстоит установить судебной медицинской экспертизе, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» в среду, 6 ноября.

По данным телеканала «Санкт-Петербург», страшная находка была сделана днем во вторник, 5 ноября. Тогда в полицию обратился житель Питера. Он сообщил в дежурную часть о том, что нашел своего знакомого мертвым.

Как сообщает телеканал, труп принадлежит жителю Республики Башкортостан. Его тело обнаружили в автомобиле. Транспорт был припаркован возле торгового центра «Норд», расположенного на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге. Известно, что на теле уфимца обнаружили следы насилия. Так, на голове мужчины оказалась огромная ссадина. Точную причину смерти должна установить судмедэкспертиза. Не исключено, что она имеет криминальный характер. В этом случае последует возбуждение уголовного дела.

Отметим, что на момент публикации по полиция, ни СК по Санкт-Петербургу официальных заявлений по поводу смерти уфимца не делали.

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