Уфимец таинственно погиб в Санкт-Петербурге

По данным телеканала «Санкт-Петербург», страшная находка была сделана днем во вторник, 5 ноября. Тогда в полицию обратился житель Питера. Он сообщил в дежурную часть о том, что нашел своего знакомого мертвым.



Как сообщает телеканал, труп принадлежит жителю Республики Башкортостан. Его тело обнаружили в автомобиле. Транспорт был припаркован возле торгового центра «Норд», расположенного на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге. Известно, что на теле уфимца обнаружили следы насилия. Так, на голове мужчины оказалась огромная ссадина. Точную причину смерти должна установить судмедэкспертиза. Не исключено, что она имеет криминальный характер. В этом случае последует возбуждение уголовного дела.