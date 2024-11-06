Туристов в Уфе могут обложить налогом

Напомним, вводить туристический налог регионам ранее разрешил официальным документом президент Владимир Путин. Выплачивать его должны будут гостиничные компании. Если в 2025 году ставка составит только 1% от цены размещения в номерах, то к 2029 она может увеличиться уже до 5%.