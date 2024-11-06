Туристов в Уфе могут обложить налогом

Posted 6 ноября, 14:51
Published 6 ноября, 14:51
Modified 6 ноября, 14:53
Updated 6 ноября, 14:53
Напомним, вводить туристический налог регионам ранее разрешил официальным документом президент Владимир Путин. Выплачивать его должны будут гостиничные компании. Если в 2025 году ставка составит только 1% от цены размещения в номерах, то к 2029 она может увеличиться уже до 5%.
Ранее такой налог ввели в ряде российских городов, в том числе в столице соседнего с Башкирией Татарстана — Казани. О начале сбора налога начали думать и власти Кумертау, сообщал ранее Mkset.
Представители мэрии Уфы заявили, что введение налога в столице региона пока проходит стадию обсуждения. Власти пытаются «рассчитать экономический эффект» от такой меры.