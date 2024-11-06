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Posted 6 ноября, 14:51

Published 6 ноября, 14:51

Modified 6 ноября, 14:53

Updated 6 ноября, 14:53

В Уфе рассматривают введение нового налога

Туристов в Уфе могут обложить налогом

6 ноября 2024, 14:51
Фото: 1MI.

В Уфе рассматривают введение нового налога

Власти башкирской столицы не исключают появление обязательных денежных сборов на услуги по размещению отдыхающих в гостиницах и отелях — об этом сообщает агентство РБК-Уфа, ссылаясь на мэрию.

Напомним, вводить туристический налог регионам ранее разрешил официальным документом президент Владимир Путин. Выплачивать его должны будут гостиничные компании. Если в 2025 году ставка составит только 1% от цены размещения в номерах, то к 2029 она может увеличиться уже до 5%.

Ранее такой налог ввели в ряде российских городов, в том числе в столице соседнего с Башкирией Татарстана — Казани. О начале сбора налога начали думать и власти Кумертау, сообщал ранее Mkset.

Налог на туризм появится в Башкирии
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Представители мэрии Уфы заявили, что введение налога в столице региона пока проходит стадию обсуждения. Власти пытаются «рассчитать экономический эффект» от такой меры.

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