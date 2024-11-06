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Posted 6 ноября, 07:46

Published 6 ноября, 07:46

Modified 6 ноября, 07:46

Updated 6 ноября, 07:46

Специалисты обсудили борьбу с эпидемией ожирения в стране и в мире

Специалисты обсудили борьбу с эпидемией ожирения в стране и в мире

6 ноября 2024, 07:46
Фото: Изображение Midjourney.
28 октября издательский дом «Аргументы и факты» провел круглый стол, посвященный теме борьбы с ожирением. На обсуждение пригласили экспертов в данной области, а также актрису из Comedy Woman Надежду Ангарскую, которая поделилась личным опытом похудения.

Статистика показывает, что около половины жителей России сталкиваются с проблемой избыточной массы тела, а треть населения страдает ожирением. Специалисты подчеркивают, что это не только вопрос внешности, но и серьезная угроза здоровью, так как лишний вес может провоцировать развитие тяжелых заболеваний, включая онкологические. Об этом пишет newsnn.ru.

Профессор кафедры эндокринологии и диабетологии Российского университета медицины Минздрава РФ Татьяна Маркова акцентирует внимание на том, что ожирение представляет собой значительную опасность для здоровья. Хотя некоторые люди успешно теряют вес, лишь два процента из них удерживают достигнутый результат. Основные причины этого — стрессы, несбалансированное питание и отсутствие действенных решений.

На фоне такой ситуации важно уделить внимание современным методам коррекции веса. Одним из таких может стать препарат «Велгия», который способствует не только снижению массы тела, но и восстановлению метаболического здоровья. Это отечественная разработка, призванная помочь тем, кто устал от нескончаемых диет и разочарований.

Терапия с использованием «Велгии» может стать важным шагом на пути к потере веса и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, позволяя заботиться о своем здоровье без значительных жертв.

Не стесняйтесь признать проблему лишнего веса. Сделайте первый шаг к здоровью и проконсультируйтесь со специалистами.

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