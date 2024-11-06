Специалисты обсудили борьбу с эпидемией ожирения в стране и в мире

Статистика показывает, что около половины жителей России сталкиваются с проблемой избыточной массы тела, а треть населения страдает ожирением. Специалисты подчеркивают, что это не только вопрос внешности, но и серьезная угроза здоровью, так как лишний вес может провоцировать развитие тяжелых заболеваний, включая онкологические. Об этом пишет newsnn.ru.